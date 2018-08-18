колбаска? отсудила??
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Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:59
Это воистину грустная история об одном всем известном негодяе и несчастной Колбаске, которую в конце концов утешил Уня. Все вопросы к нему
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:18
Что-то Вы совсем во Флая не верите. Он тоже может сделать из кавалирки двуху в стиле лофт! Как минимум зону кухни, которой не будет, можно отгородить и сделать еще одну комнату.
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:20
Трибека очевидно описялась(лся) от инсайда КК о том, что зелёные будут пытаться удержать боль-мень ситуацию в стране только до выборов, а там как карта ляжет, и в авральном порядке втихаря сливает вонючку. И если всё пройдёт тип-топ, то скоро очередной раз услышим любимый её слоган: "я же говорила, если вам дороги ваши деньги-держите их подальше от Украины".
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:24
ясно. стояк ушел на полшестого. хотя тут и без инсайда видно что мы находимся на пороге грандиозного шухера (с)
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:37
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