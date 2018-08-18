колбаска? отсудила??
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53
Додано: Вів 11 сер, 2020 22:59
Это воистину грустная история об одном всем известном негодяе и несчастной Колбаске, которую в конце концов утешил Уня. Все вопросы к нему
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:18
Что-то Вы совсем во Флая не верите. Он тоже может сделать из кавалирки двуху в стиле лофт! Как минимум зону кухни, которой не будет, можно отгородить и сделать еще одну комнату.
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:20
Трибека очевидно описялась(лся) от инсайда КК о том, что зелёные будут пытаться удержать боль-мень ситуацию в стране только до выборов, а там как карта ляжет, и в авральном порядке втихаря сливает вонючку. И если всё пройдёт тип-топ, то скоро очередной раз услышим любимый её слоган: "я же говорила, если вам дороги ваши деньги-держите их подальше от Украины".
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:24
ясно. стояк ушел на полшестого. хотя тут и без инсайда видно что мы находимся на пороге грандиозного шухера (с)
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:37
Додано: Вів 11 сер, 2020 23:54
Так что, скоро на рынке ждать стяк круш ?
Посодять у турму ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:06
Я думаю он им живым не сдастся.
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:07
Скорее всего, через пару месяцев, а может и раньше, появится и напишет: ``Поступила информация, что ракета не полетит и слила все свои 2 квартиры использовав последнее окно возможностей``. И ведь будет права и ведь успеет. Это особая категория людей без совести и чести, но всегда чувствуют, когда надо выскочить и вскочить. Может советь на чуйку меняют, я хз.
Вы же все радовались ипотеки, рассчитывая на рост цен. А Натаха прикинула, что если в России запустили, то и у нас есть шанс. Строительство имеет большой мультиплиатор и если поддержать строителей, то это обеспечит смежные сферы работой. Т.е. получается, что кассир из АТБ сможет сама купить себе квартиру и зачем же она будет снимать ее у Натахи? Получается, что спрос на аренду начнёт падать т.к. все будут предпочитать платить за своё, а не за Натахино. А зачем Натахе чемодан без ручки? И вот эти условные Натахи начинут выбрасывать свои Круши на рынок быстрее, чем банки смогут выдавать ипотеку желающим. А если ипотеку будут выдавать только под новостройки, то куда Натаха вообще этот неликвид денет? Но Натаха должна успеть, она на кончиках пальцах чувствует перемены, я в неё верю.
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.
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