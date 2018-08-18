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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5009501050115012>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 161
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
30%
49
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:53

  antey1969 написав:
  plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...

Хана аренде. Все Колбаска отсудила

колбаска? отсудила?? :roll:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 22:59

  plugatyrev написав:
  antey1969 написав:
  plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...

Хана аренде. Все Колбаска отсудила

колбаска? отсудила?? :roll:

Это воистину грустная история об одном всем известном негодяе и несчастной Колбаске, которую в конце концов утешил Уня. Все вопросы к нему
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:18

  Долярчик написав:Нє, у Флая - циган-стайл :mrgreen: десь на окраїнах в #дупісвіту! :mrgreen:
А в мене буде в нормальній локації, нормальна однуха!
Ну,може ще перероблена на двуху!
І буде виглядати гарно і практично! :idea:

Что-то Вы совсем во Флая не верите. Он тоже может сделать из кавалирки двуху в стиле лофт! Как минимум зону кухни, которой не будет, можно отгородить и сделать еще одну комнату.
Natt
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:20

  plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...


Трибека очевидно описялась(лся) от инсайда КК о том, что зелёные будут пытаться удержать боль-мень ситуацию в стране только до выборов, а там как карта ляжет, и в авральном порядке втихаря сливает вонючку. И если всё пройдёт тип-топ, то скоро очередной раз услышим любимый её слоган: "я же говорила, если вам дороги ваши деньги-держите их подальше от Украины". :mrgreen:
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:24

  drevlyanin написав:
  plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...


Трибека очевидно описялась(лся) от инсайда КК о том, что зелёные будут пытаться удержать боль-мень ситуацию в стране только до выборов, а там как карта ляжет, и в авральном порядке втихаря сливает вонючку. И если всё пройдёт тип-топ, то скоро очередной раз услышим любимый её слоган: "я же говорила, если вам дороги ваши деньги-держите их подальше от Украины". :mrgreen:

ясно. стояк ушел на полшестого. хотя тут и без инсайда видно что мы находимся на пороге грандиозного шухера (с) :?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:37

  plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...

У меня плохие новости о Трибеке. Им заинтересовались следователи НАБУ.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 11 сер, 2020 23:54

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...

У меня плохие новости о Трибеке. Им заинтересовались следователи НАБУ.


Так что, скоро на рынке ждать стяк круш ?
Посодять у турму ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:06

  Хомякоид написав:
  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...

У меня плохие новости о Трибеке. Им заинтересовались следователи НАБУ.


Так что, скоро на рынке ждать стяк круш ?
Посодять у турму ?

Я думаю он им живым не сдастся.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:07

  plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...

Скорее всего, через пару месяцев, а может и раньше, появится и напишет: ``Поступила информация, что ракета не полетит и слила все свои 2 квартиры использовав последнее окно возможностей``. И ведь будет права и ведь успеет. Это особая категория людей без совести и чести, но всегда чувствуют, когда надо выскочить и вскочить. Может советь на чуйку меняют, я хз.
Вы же все радовались ипотеки, рассчитывая на рост цен. А Натаха прикинула, что если в России запустили, то и у нас есть шанс. Строительство имеет большой мультиплиатор и если поддержать строителей, то это обеспечит смежные сферы работой. Т.е. получается, что кассир из АТБ сможет сама купить себе квартиру и зачем же она будет снимать ее у Натахи? Получается, что спрос на аренду начнёт падать т.к. все будут предпочитать платить за своё, а не за Натахино. А зачем Натахе чемодан без ручки? И вот эти условные Натахи начинут выбрасывать свои Круши на рынок быстрее, чем банки смогут выдавать ипотеку желающим. А если ипотеку будут выдавать только под новостройки, то куда Натаха вообще этот неликвид денет? Но Натаха должна успеть, она на кончиках пальцах чувствует перемены, я в неё верю. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.
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