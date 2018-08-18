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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5009501050115012

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 161
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
43
знизяться на 10-25%
30%
49
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 161
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:16

  Richi написав:
  plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...

Скорее всего, через пару месяцев, а может и раньше, появится и напишет: ``Поступила информация, что ракета не полетит и слила все свои 2 квартиры использовав последнее окно возможностей``. И ведь будет права и ведь успеет. Это особая категория людей без совести и чести, но всегда чувствуют, когда надо выскочить и вскочить. Может советь на чуйку меняют, я хз.
Вы же все радовались ипотеки, рассчитывая на рост цен. А Натаха прикинула, что если в России запустили, то и у нас есть шанс. Строительство имеет большой мультиплиатор и если поддержать строителей, то это обеспечит смежные сферы работой. Т.е. получается, что кассир из АТБ сможет сама купить себе квартиру и зачем же она будет снимать ее у Натахи? Получается, что спрос на аренду начнёт падать т.к. все будут предпочитать платить за своё, а не за Натахино. А зачем Натахе чемодан без ручки? И вот эти условные Натахи начинут выбрасывать свои Круши на рынок быстрее, чем банки смогут выдавать ипотеку желающим. А если ипотеку будут выдавать только под новостройки, то куда Натаха вообще этот неликвид денет? Но Натаха должна успеть, она на кончиках пальцах чувствует перемены, я в неё верю. :wink:

вот спасибо, мил человек, ракета... я и про нее , чертовку, совсем позабыл...как там космонавты, Лёню не встречали,а?... :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:17

  airmax78 написав:Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.

и не только лишь все..(с)
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:18

  airmax78 написав:Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.
Вы входите в это большинство?
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 00:22

  airmax78 написав:Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.

Обеспечивали. Эта категория людей тонко чувствует ситуацию и успевает выскочить из под огня.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 01:06

  Richi написав:
  airmax78 написав:Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.

Обеспечивали. Эта категория людей тонко чувствует ситуацию и успевает выскочить из под огня.

Не верю. Не мог он сдрыснуть с рокеты не оповестив других пассажиров. Не такой он человек. Да и Колбаска ему не дала бы так поступить.
airmax78
 
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  #<1 ... 5009501050115012
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