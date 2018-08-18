|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:16
Richi написав: plugatyrev написав:
что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...
Скорее всего, через пару месяцев, а может и раньше, появится и напишет: ``Поступила информация, что ракета не полетит и слила все свои 2 квартиры использовав последнее окно возможностей``. И ведь будет права и ведь успеет. Это особая категория людей без совести и чести, но всегда чувствуют, когда надо выскочить и вскочить. Может советь на чуйку меняют, я хз.
Вы же все радовались ипотеки, рассчитывая на рост цен. А Натаха прикинула, что если в России запустили, то и у нас есть шанс. Строительство имеет большой мультиплиатор и если поддержать строителей, то это обеспечит смежные сферы работой. Т.е. получается, что кассир из АТБ сможет сама купить себе квартиру и зачем же она будет снимать ее у Натахи? Получается, что спрос на аренду начнёт падать т.к. все будут предпочитать платить за своё, а не за Натахино. А зачем Натахе чемодан без ручки? И вот эти условные Натахи начинут выбрасывать свои Круши на рынок быстрее, чем банки смогут выдавать ипотеку желающим. А если ипотеку будут выдавать только под новостройки, то куда Натаха вообще этот неликвид денет? Но Натаха должна успеть, она на кончиках пальцах чувствует перемены, я в неё верю.
вот спасибо, мил человек, ракета... я и про нее , чертовку, совсем позабыл...как там космонавты, Лёню не встречали,а?...
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:17
airmax78 написав:
Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.
и не только лишь все..(с)
-
plugatyrev
-
-
- Повідомлень: 430
- З нами з: 09.11.16
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:18
airmax78 написав:
Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.
Вы входите в это большинство?
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 374
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 81 раз.
- Подякували: 151 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 00:22
Обеспечивали
airmax78 написав:
Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.
. Эта категория людей тонко чувствует ситуацию и успевает выскочить из под огня.
-
Richi
-
-
- Повідомлень: 1572
- З нами з: 25.09.08
- Подякував: 676 раз.
- Подякували: 666 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 01:06
Richi написав:
Обеспечивали
airmax78 написав:
Я думаю что Трибека не расстанется со своими крушами. Они обеспечивают ему уровень жизни о котором большинство из нас могут только мечтать.
. Эта категория людей тонко чувствует ситуацию и успевает выскочить из под огня.
Не верю. Не мог он сдрыснуть с рокеты не оповестив других пассажиров. Не такой он человек. Да и Колбаска ему не дала бы так поступить.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35743
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 878 раз.
- Подякували: 4207 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19025
|3132295
|
|
|471
|201635
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|14997
|
|