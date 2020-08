Додано: Сер 12 сер, 2020 07:45

rjkz написав: https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/ukrbud-zavyshal-tseny-pri-stroitelstve-v-chernobylskoy-zone---sbu



Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.



Я бы не фокусировался на этом как на существенном риске. Риск отьдействующей АЕС выше. От чернобыля выпал йодный ряд ( от1 дня до2х месяцев), 137 цезий ( полураспад 30 лет) и 90 стронций ( 29 лет). Эффект оказанный на здоровье явный был для детей от йода ( раки щитовидки).

Доза от КТ составляет от 10 до 50 мЗв, при рениненографии 0.1 мЗв, порог острой лучевой болезни - 100 мЗв за раз т.е. медицинское облучение намного опаснее гипотетического могильника.

