Richi написав:

plugatyrev написав: что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?... что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...

Скорее всего, через пару месяцев, а может и раньше, появится и напишет: ``Поступила информация, что ракета не полетит и слила все свои 2 квартиры использовав последнее окно возможностей``. И ведь будет права и ведь успеет. Это особая категория людей без совести и чести, но всегда чувствуют, когда надо выскочить и вскочить. Может советь на чуйку меняют, я хз.Вы же все радовались ипотеки, рассчитывая на рост цен. А Натаха прикинула, что если в России запустили, то и у нас есть шанс. Строительство имеет большой мультиплиатор и если поддержать строителей, то это обеспечит смежные сферы работой. Т.е. получается, что кассир из АТБ сможет сама купить себе квартиру и зачем же она будет снимать ее у Натахи? Получается, что спрос на аренду начнёт падать т.к. все будут предпочитать платить за своё, а не за Натахино. А зачем Натахе чемодан без ручки? И вот эти условные Натахи начинут выбрасывать свои Круши на рынок быстрее, чем банки смогут выдавать ипотеку желающим. А если ипотеку будут выдавать только под новостройки, то куда Натаха вообще этот неликвид денет? Но Натаха должна успеть, она на кончиках пальцах чувствует перемены, я в неё верю.