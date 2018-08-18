Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
plugatyrev написав:что-то читаю-читаю и вроде все хорошо, а чего-то не хватает. и тут понимаю: ГДЕ НАТАХА СО СТОЯКОМ? как там аренда поживает?...
Скорее всего, через пару месяцев, а может и раньше, появится и напишет: ``Поступила информация, что ракета не полетит и слила все свои 2 квартиры использовав последнее окно возможностей``. И ведь будет права и ведь успеет. Это особая категория людей без совести и чести, но всегда чувствуют, когда надо выскочить и вскочить. Может советь на чуйку меняют, я хз. Вы же все радовались ипотеки, рассчитывая на рост цен. А Натаха прикинула, что если в России запустили, то и у нас есть шанс. Строительство имеет большой мультиплиатор и если поддержать строителей, то это обеспечит смежные сферы работой. Т.е. получается, что кассир из АТБ сможет сама купить себе квартиру и зачем же она будет снимать ее у Натахи? Получается, что спрос на аренду начнёт падать т.к. все будут предпочитать платить за своё, а не за Натахино. А зачем Натахе чемодан без ручки? И вот эти условные Натахи начинут выбрасывать свои Круши на рынок быстрее, чем банки смогут выдавать ипотеку желающим. А если ипотеку будут выдавать только под новостройки, то куда Натаха вообще этот неликвид денет? Но Натаха должна успеть, она на кончиках пальцах чувствует перемены, я в неё верю.
вот спасибо, мил человек, ракета... я и про нее , чертовку, совсем позабыл...как там космонавты, Лёню не встречали,а?...
Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.
Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.
Я бы не фокусировался на этом как на существенном риске. Риск отьдействующей АЕС выше. От чернобыля выпал йодный ряд ( от1 дня до2х месяцев), 137 цезий ( полураспад 30 лет) и 90 стронций ( 29 лет). Эффект оказанный на здоровье явный был для детей от йода ( раки щитовидки). Доза от КТ составляет от 10 до 50 мЗв, при рениненографии 0.1 мЗв, порог острой лучевой болезни - 100 мЗв за раз т.е. медицинское облучение намного опаснее гипотетического могильника.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.
Я не могу понять: зачем вы об этом пишете (я про вторую часть поста)? Вы живете в деревянном домике в маленьком селе в Швейцарских альпах (хотя там тоже вполне может фонить)? Или вам на столько не дают покоя чужие модные жк в пуповых локациях, что вы готовы назвать Киев ядерным могильником только чтобы их владельцы почувствовали каким г0вном и в каком г0вняном месте они владеют?
Richi написав:получается, что кассир из АТБ сможет сама купить себе квартиру
https://fi202x.blogspot.com/2020/06/blog-post_73.html В зависимости от состояния экономики средняя зарплата в Киеве колеблется между $300.. $500 в месяц, усредненный доход $400 в месец. Аренда комнаты $100 в месяц, $100 на пропитание и $50 все остальное, в среднем траты $250. Разница $150. За год откладывается $1800.
Через 5 лет это $9000 без учета процентов (еще плюс около $600).
В кризис 2015 года в близком пригороде покупается жилое помещение за $8600 и $1000 тратится на минимальный ремонт, чтобы можно было перебраться жить.
С этого момента на аренду не надо тратить $100, и откладывается уже не $150, а $250 в месяц или $3000 в год, так как усредненный доход $400 а расходы $150.
Через 5 лет откладывается новых $15000 и в 2020 покупается еще одна квартира. Кроме того, за 5 лет на депозитах (где аккумулировались деньги) было заработано дополнительно $2000, которые вместе с остатком основной суммы идут на ремонт.
Итого за десять лет две небольшие жилые квартиры, одну из которых теперь можно сдавать в аренду и получать небольшой пассивный доход от $100 от жилого помещения или $150 от квартиры.