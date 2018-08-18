airmax78 написав:rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/ukrbud-zavyshal-tseny-pri-stroitelstve-v-chernobylskoy-zone---sbu
Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.
Я не могу понять: зачем вы об этом пишете (я про вторую часть поста)? Вы живете в деревянном домике в маленьком селе в Швейцарских альпах (хотя там тоже вполне может фонить)? Или вам на столько не дают покоя чужие модные жк в пуповых локациях, что вы готовы назвать Киев ядерным могильником только чтобы их владельцы почувствовали каким г0вном и в каком г0вняном месте они владеют?
Человек обладающий безупречным архитектурным вкусом и критериями оценки проектов недоступных членам конкурсных комиссий архитектурных проектов априори нигде не будет чувствовать себя говном, даже живя в доме построенным над скотомогильником,только королем.
PS К Чернобылю Микитась-младший имеет очень опосредованное отношение. Там всю жизнь проработал его отец вначале строивший, а потом ликвидировавший аварию и возводивший саркофан.
Причем он никогда в отличие от сынка получившего экономическое образование не лез в Киев. Вот младший благодаря связям с Януковичем, а потом и Порошенко с лучшим другом хороших и плохих девелоперов Кличко в депутатскую группу которого входил в Киевсовете и решил стать великим застройщиком.