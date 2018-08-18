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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5010501150125013

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 163
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 10:50

  airmax78 написав:
  rjkz написав:https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/ukrbud-zavyshal-tseny-pri-stroitelstve-v-chernobylskoy-zone---sbu

Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.

Я не могу понять: зачем вы об этом пишете (я про вторую часть поста)? Вы живете в деревянном домике в маленьком селе в Швейцарских альпах (хотя там тоже вполне может фонить)? Или вам на столько не дают покоя чужие модные жк в пуповых локациях, что вы готовы назвать Киев ядерным могильником только чтобы их владельцы почувствовали каким г0вном и в каком г0вняном месте они владеют?


Человек обладающий безупречным архитектурным вкусом и критериями оценки проектов недоступных членам конкурсных комиссий архитектурных проектов априори нигде не будет чувствовать себя говном, даже живя в доме построенным над скотомогильником,только королем.
PS К Чернобылю Микитась-младший имеет очень опосредованное отношение. Там всю жизнь проработал его отец вначале строивший, а потом ликвидировавший аварию и возводивший саркофан.
Причем он никогда в отличие от сынка получившего экономическое образование не лез в Киев. Вот младший благодаря связям с Януковичем, а потом и Порошенко с лучшим другом хороших и плохих девелоперов Кличко в депутатскую группу которого входил в Киевсовете и решил стать великим застройщиком.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Жека79 написав:если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса.

Есть БМВ, Ауди, а есть б/у с пробегом Рено и фольксваген. Выбор есть. Но 98% выбирает не БМВ и Ауди. Это выбор?
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