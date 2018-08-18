Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.
Я не могу понять: зачем вы об этом пишете (я про вторую часть поста)? Вы живете в деревянном домике в маленьком селе в Швейцарских альпах (хотя там тоже вполне может фонить)? Или вам на столько не дают покоя чужие модные жк в пуповых локациях, что вы готовы назвать Киев ядерным могильником только чтобы их владельцы почувствовали каким г0вном и в каком г0вняном месте они владеют?
Человек обладающий безупречным архитектурным вкусом и критериями оценки проектов недоступных членам конкурсных комиссий архитектурных проектов априори нигде не будет чувствовать себя говном, даже живя в доме построенным над скотомогильником,только королем. PS К Чернобылю Микитась-младший имеет очень опосредованное отношение. Там всю жизнь проработал его отец вначале строивший, а потом ликвидировавший аварию и возводивший саркофан. Причем он никогда в отличие от сынка получившего экономическое образование не лез в Киев. Вот младший благодаря связям с Януковичем, а потом и Порошенко с лучшим другом хороших и плохих девелоперов Кличко в депутатскую группу которого входил в Киевсовете и решил стать великим застройщиком.
Жека79 написав:если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса.
Есть БМВ, Ауди, а есть б/у с пробегом Рено и фольксваген. Выбор есть. Но 98% выбирает не БМВ и Ауди. Это выбор?
Конечно же выбор Сержик, а что же это еще??? ВЫ, и только Вы решаете, на какую работу ходить, сколько зарабатывать, где работать и что выбирать и что покупать. Вы выбрали не напрягаться и сидеть ровно, не менять работу\сферу деятельности, не рисковать, ничего не менять в своей жизни потому что вам так комфортно и вы уже привыкли. Так что, это не ваш выбор?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Долярчик написав:Нє, у Флая - циган-стайл десь на окраїнах в #дупісвіту! :mrgreen А в мене буде в нормальній локації, нормальна однуха! Ну,може ще перероблена на двуху! І буде виглядати гарно і практично! :idea
Что-то Вы совсем во Флая не верите. Он тоже может сделать из кавалирки двуху в стиле лофт! Как минимум зону кухни, которой не будет, можно отгородить и сделать еще одну комнату.
Якщо б Натт в тебе вірила, то вже б давно по цоколю бігало маленьке Флайменятко!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Жека79 написав:если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса.
Есть БМВ, Ауди, а есть б/у с пробегом Рено и фольксваген. Выбор есть. Но 98% выбирает не БМВ и Ауди. Это выбор?
Конечно же выбор Сержик, а что же это еще??? ВЫ, и только Вы решаете, на какую работу ходить, сколько зарабатывать, где работать и что выбирать и что покупать. Вы выбрали не напрягаться и сидеть ровно, не менять работу\сферу деятельности, не рисковать, ничего не менять в своей жизни потому что вам так комфортно и вы уже привыкли. Так что, это не ваш выбор?
Тому, що Серж-ик - НЕ володар долі! І не хоче множити успіх!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!