rjkz написав:

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/novosti/ukrbud-zavyshal-tseny-pri-stroitelstve-v-chernobylskoy-zone---sbuХочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.