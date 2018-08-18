Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.
Я не могу понять: зачем вы об этом пишете (я про вторую часть поста)? Вы живете в деревянном домике в маленьком селе в Швейцарских альпах (хотя там тоже вполне может фонить)? Или вам на столько не дают покоя чужие модные жк в пуповых локациях, что вы готовы назвать Киев ядерным могильником только чтобы их владельцы почувствовали каким г0вном и в каком г0вняном месте они владеют?
Человек обладающий безупречным архитектурным вкусом и критериями оценки проектов недоступных членам конкурсных комиссий архитектурных проектов априори нигде не будет чувствовать себя говном, даже живя в доме построенным над скотомогильником,только королем. PS К Чернобылю Микитась-младший имеет очень опосредованное отношение. Там всю жизнь проработал его отец вначале строивший, а потом ликвидировавший аварию и возводивший саркофан. Причем он никогда в отличие от сынка получившего экономическое образование не лез в Киев. Вот младший благодаря связям с Януковичем, а потом и Порошенко с лучшим другом хороших и плохих девелоперов Кличко в депутатскую группу которого входил в Киевсовете и решил стать великим застройщиком.
Жека79 написав:если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса.
Есть БМВ, Ауди, а есть б/у с пробегом Рено и фольксваген. Выбор есть. Но 98% выбирает не БМВ и Ауди. Это выбор?
Конечно же выбор Сержик, а что же это еще??? ВЫ, и только Вы решаете, на какую работу ходить, сколько зарабатывать, где работать и что выбирать и что покупать. Вы выбрали не напрягаться и сидеть ровно, не менять работу\сферу деятельности, не рисковать, ничего не менять в своей жизни потому что вам так комфортно и вы уже привыкли. Так что, это не ваш выбор?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса.
Есть БМВ, Ауди, а есть б/у с пробегом Рено и фольксваген. Выбор есть. Но 98% выбирает не БМВ и Ауди. Это выбор?
Конечно же выбор Сержик, а что же это еще??? ВЫ, и только Вы решаете, на какую работу ходить, сколько зарабатывать, где работать и что выбирать и что покупать. Вы выбрали не напрягаться и сидеть ровно, не менять работу\сферу деятельности, не рисковать, ничего не менять в своей жизни потому что вам так комфортно и вы уже привыкли. Так что, это не ваш выбор?
Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье? Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.
Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.
Я не могу понять: зачем вы об этом пишете (я про вторую часть поста)? Вы живете в деревянном домике в маленьком селе в Швейцарских альпах (хотя там тоже вполне может фонить)? Или вам на столько не дают покоя чужие модные жк в пуповых локациях, что вы готовы назвать Киев ядерным могильником только чтобы их владельцы почувствовали каким г0вном и в каком г0вняном месте они владеют?
Э-э...не в таких выражениях, но смысл похож. Осознавать, что живешь возле ядерного могильника, с которым в любой момент может что-то случиться. Когда-то мы все верили в чудесную силу науки и мирный атом, потом рванул Чернобыль и мы на себе это прочувствовали. Сейчас нам очень втихаря опять подложили ядерную свинью. Если учесть, что это на север и примерно в 200 км севернее граница, то после всего что у нас произошло, теракт на ядерном могильнике, который спровоцирует ядерное загрязнение , не кажется невозможным. Мне в некотором смысле это позволительно - сам такой.
Serg-ik написав:Есть БМВ, Ауди, а есть б/у с пробегом Рено и фольксваген. Выбор есть. Но 98% выбирает не БМВ и Ауди. Это выбор?
Конечно же выбор Сержик, а что же это еще??? ВЫ, и только Вы решаете, на какую работу ходить, сколько зарабатывать, где работать и что выбирать и что покупать. Вы выбрали не напрягаться и сидеть ровно, не менять работу\сферу деятельности, не рисковать, ничего не менять в своей жизни потому что вам так комфортно и вы уже привыкли. Так что, это не ваш выбор?
Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье? Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.
Хорошо сказано, но в моем понимании, работа без дохода - это хобби. Если человек вынужден зарабатывать себе на свои нужды, то он кому-то отдает время своей жизни. А стало-быть - в его прямых интересах отдать/продать его дороже. Бывает разное, бывает что вынужден тяжело работать за небольшие деньги и совершенно замечательно, сли хобби приносит более чем достаточный доход. Но так бывает далеко не всегда.
Хочу отметить, что дело даже не в очередном распиле при участии укрбуд, а в том, как втихаря при разных режимах одинаково белоголубой окраски совести (а скорей ее отсутствия) и разных цветов флагов партий, в вышиванках и без, строился могильник ядерных отходов для всего мира. В нескольких десятках километров от европейской столицы с самыми модными ЖК из газоблоков в самых пуповых локациях от самых продвинутых девелоперов. Чтобы не было срача на эту тему, перед тем как отвечать, почитайте в свободном доступе о радионуклидном ряде, который был выброшен в 1986 году и периодах распада и полураспада основных элементов и о характере оседания тех, чей период полураспада очень длительный.
Я не могу понять: зачем вы об этом пишете (я про вторую часть поста)? Вы живете в деревянном домике в маленьком селе в Швейцарских альпах (хотя там тоже вполне может фонить)? Или вам на столько не дают покоя чужие модные жк в пуповых локациях, что вы готовы назвать Киев ядерным могильником только чтобы их владельцы почувствовали каким г0вном и в каком г0вняном месте они владеют?
Человек обладающий безупречным архитектурным вкусом и критериями оценки проектов недоступных членам конкурсных комиссий архитектурных проектов априори нигде не будет чувствовать себя говном, даже живя в доме построенным над скотомогильником,только королем.
При чем тут мой архитектурный вкус и то, как я себя ощущаю, когда речь идет о предмете. Даунгрейдить чужую собственность, приравнивая свой город к ядерной помойке - ну, так себе идея, мне кажется.