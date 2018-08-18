Додано: Сер 12 сер, 2020 13:34

Жека79 написав: Serg-ik написав: Жека79 написав: если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса. если построит Кан- то будет садик и школа. Да, платные. Но будет выбор- или ходить в платную в комплексе, или бесплатную вне комплекса.

Есть БМВ, Ауди, а есть б/у с пробегом Рено и фольксваген. Выбор есть. Но 98% выбирает не БМВ и Ауди. Это выбор? Есть БМВ, Ауди, а есть б/у с пробегом Рено и фольксваген. Выбор есть. Но 98% выбирает не БМВ и Ауди. Это выбор?



Конечно же выбор Сержик, а что же это еще??? ВЫ, и только Вы решаете, на какую работу ходить, сколько зарабатывать, где работать и что выбирать и что покупать. Вы выбрали не напрягаться и сидеть ровно, не менять работу\сферу деятельности, не рисковать, ничего не менять в своей жизни потому что вам так комфортно и вы уже привыкли. Так что, это не ваш выбор? Конечно же выбор Сержик, а что же это еще??? ВЫ, и только Вы решаете, на какую работу ходить, сколько зарабатывать, где работать и что выбирать и что покупать. Вы выбрали не напрягаться и сидеть ровно, не менять работу\сферу деятельности, не рисковать, ничего не менять в своей жизни потому что вам так комфортно и вы уже привыкли. Так что, это не ваш выбор?

Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье?Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.