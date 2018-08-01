Додано: Сер 12 сер, 2020 14:37

rjkz написав: Richi написав: Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье?

Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая. Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье?Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.



Хорошо сказано, но в моем понимании, работа без дохода - это хобби. Если человек вынужден зарабатывать себе на свои нужды, то он кому-то отдает время своей жизни. А стало-быть - в его прямых интересах отдать/продать его дороже. Бывает разное, бывает что вынужден тяжело работать за небольшие деньги и совершенно замечательно, сли хобби приносит более чем достаточный доход. Но так бывает далеко не всегда. Хорошо сказано, но в моем понимании, работа без дохода - это хобби. Если человек вынужден зарабатывать себе на свои нужды, то он кому-то отдает время своей жизни. А стало-быть - в его прямых интересах отдать/продать его дороже. Бывает разное, бывает что вынужден тяжело работать за небольшие деньги и совершенно замечательно, сли хобби приносит более чем достаточный доход. Но так бывает далеко не всегда.

Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать.Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностейИ?