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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5011501250135014

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 163
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 13:56

  hume написав:
  Долярчик написав:Тому, що Серж-ик - НЕ володар долі! І не хоче множити успіх! :mrgreen:

Доллярчик володар долі.

Прекрати смотреть видео для нищебродов. Ты так ничему не научишься и ничего не заработаешь. Пока только зарабатывают на тебе..

Буду вдячний за відео для багатих!
Де подивитись? :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новостройки в США уже предусматривают место для домашнего мини-офиса.
http://www.profinance.ru/news/2020/08/1 ... ofisa.html
Чукча2
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:22

  rjkz написав:..
дизайна, который можно придать дереву - Вы ошибаетесь. Наверное лет 10 как это делается. Как визуальные так и тактильные эффекты производятся на ура. Чего не сделаешь с ДСП.

Сделашь с ДСП аж бегом - тут уже вы, видимо, несколько отстали от жизни. И стоит это отнюдь не космом - хоть и дороже привычных 5 евро/м2. Изделия же из всяких прикольных итальянских толстющих шпонов с разными эффектами на основе столярной плиты у нас выгибало дудочкой, хотя стоило 200 ойро/м2
  rjkz написав:Насчет фенола и формальдегида. Есть органическое соединение фенолформальдегид. Который дает эмиссию при окислении.

зря вы тут пытаетесь придумывать - тут вы точно не на того нарвались :D :D . Могу скинуть вытяжку из исследования СЭС, где "фенол" и "формальдегид" идут разными строками, притом, там, где превышение по одному параметру, второе может быть близко к нулю
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:25

  Долярчик написав:..
Нє, у Флая - циган-стайл :mrgreen: десь на окраїнах в #дупісвіту! :mrgreen:
А в мене буде в нормальній локації, нормальна однуха!
Ну,може ще перероблена на двуху!
І буде виглядати гарно і практично! :idea:

Тю, так в бизнес проекте украинским по белому - "дешевый ремонт"
Ну возьмите, пожалуйста его подрядчиком. Если и не прокатит, много не потратите, а мы хоть поржем
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:25

  Прохожий написав:
  sequence написав:На деле, у меня знакомые два года назад закончили ремонт в новом ЖК на левом берегу возле Днепра и полгода квартира стояла в экспозиции, пока трохи не слили цену. А еще через полгода - карантин, съемщики сказали, что платить нечем, бо баристо-парикмахеры.

08.2018 закончили ремонт
02.2019 сдали
08.2019 прошло пол-года
03.2020 начался карантин
а куда из этой схемы пропали 7 мес?

пропустил где-то фазу меблирования
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:37

  rjkz написав:
  Richi написав:Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье?
Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.


Хорошо сказано, но в моем понимании, работа без дохода - это хобби. Если человек вынужден зарабатывать себе на свои нужды, то он кому-то отдает время своей жизни. А стало-быть - в его прямых интересах отдать/продать его дороже. Бывает разное, бывает что вынужден тяжело работать за небольшие деньги и совершенно замечательно, сли хобби приносит более чем достаточный доход. Но так бывает далеко не всегда.

Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать.
Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей :) И?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:58

  Richi написав:Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать.
Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей :) И?


И? и поэтому он купит рено, будет ездить в ашан (так как в комплексе в магазине ему дорого), и водить детей в гос школу и садик. Он тоже выбор сделал. У него есть любимая работа, но прийдется отказать себе в чем то другом. Все очень просто.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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