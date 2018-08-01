Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Тому, що Серж-ик - НЕ володар долі! І не хоче множити успіх!
Доллярчик володар долі.
Прекрати смотреть видео для нищебродов. Ты так ничему не научишься и ничего не заработаешь. Пока только зарабатывают на тебе..
Буду вдячний за відео для багатих! Де подивитись?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
rjkz написав:.. дизайна, который можно придать дереву - Вы ошибаетесь. Наверное лет 10 как это делается. Как визуальные так и тактильные эффекты производятся на ура. Чего не сделаешь с ДСП.
Сделашь с ДСП аж бегом - тут уже вы, видимо, несколько отстали от жизни. И стоит это отнюдь не космом - хоть и дороже привычных 5 евро/м2. Изделия же из всяких прикольных итальянских толстющих шпонов с разными эффектами на основе столярной плиты у нас выгибало дудочкой, хотя стоило 200 ойро/м2
rjkz написав:Насчет фенола и формальдегида. Есть органическое соединение фенолформальдегид. Который дает эмиссию при окислении.
зря вы тут пытаетесь придумывать - тут вы точно не на того нарвались . Могу скинуть вытяжку из исследования СЭС, где "фенол" и "формальдегид" идут разными строками, притом, там, где превышение по одному параметру, второе может быть близко к нулю
sequence написав:На деле, у меня знакомые два года назад закончили ремонт в новом ЖК на левом берегу возле Днепра и полгода квартира стояла в экспозиции, пока трохи не слили цену. А еще через полгода - карантин, съемщики сказали, что платить нечем, бо баристо-парикмахеры.
08.2018 закончили ремонт 02.2019 сдали 08.2019 прошло пол-года 03.2020 начался карантин а куда из этой схемы пропали 7 мес?
Richi написав:Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье? Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.
Хорошо сказано, но в моем понимании, работа без дохода - это хобби. Если человек вынужден зарабатывать себе на свои нужды, то он кому-то отдает время своей жизни. А стало-быть - в его прямых интересах отдать/продать его дороже. Бывает разное, бывает что вынужден тяжело работать за небольшие деньги и совершенно замечательно, сли хобби приносит более чем достаточный доход. Но так бывает далеко не всегда.
Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать. Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей И?
Richi написав:Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать. Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей И?
И? и поэтому он купит рено, будет ездить в ашан (так как в комплексе в магазине ему дорого), и водить детей в гос школу и садик. Он тоже выбор сделал. У него есть любимая работа, но прийдется отказать себе в чем то другом. Все очень просто.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------