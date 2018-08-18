RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5010501150125013

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 163
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:37

  rjkz написав:
  Richi написав:Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье?
Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.


Хорошо сказано, но в моем понимании, работа без дохода - это хобби. Если человек вынужден зарабатывать себе на свои нужды, то он кому-то отдает время своей жизни. А стало-быть - в его прямых интересах отдать/продать его дороже. Бывает разное, бывает что вынужден тяжело работать за небольшие деньги и совершенно замечательно, сли хобби приносит более чем достаточный доход. Но так бывает далеко не всегда.

Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать.
Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей :) И?
Richi
 
Повідомлень: 1572
З нами з: 25.09.08
Подякував: 676 раз.
Подякували: 667 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 14:58

  Richi написав:Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать.
Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей :) И?


И? и поэтому он купит рено, будет ездить в ашан (так как в комплексе в магазине ему дорого), и водить детей в гос школу и садик. Он тоже выбор сделал. У него есть любимая работа, но прийдется отказать себе в чем то другом. Все очень просто.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3497
З нами з: 25.12.14
Подякував: 389 раз.
Подякували: 528 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:33

  Долярчик написав:Буду вдячний за відео для багатих!
Де подивитись? :D

Ты серьезно думаешь выйдет человек и расскажет как заработать на квартиру между окраинам и центром.
Всем же понятно, что условный доллярчик купил камеру и жена снимает как он умничает рисуя графики в надежде, что на ютубе найдётся ещё больший до6оё6 и посмотрит это.

И таки нашёлся. И смотрел бы он себе в втихаря в місті лева, НО НЕТ Ж б***, он тащит это на форум.
Доллярчик, прикидываться умным ты не умеешь, это ты дал всем понять. Но прикинься хотя бы не глупым. А для этого просто молчи
hume
 
Повідомлень: 6641
З нами з: 27.12.12
Подякував: 666 раз.
Подякували: 1067 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 15:37

  Richi написав:
  Жека79 написав:Конечно же выбор Сержик, а что же это еще??? ВЫ, и только Вы решаете, на какую работу ходить, сколько зарабатывать, где работать и что выбирать и что покупать. Вы выбрали не напрягаться и сидеть ровно, не менять работу\сферу деятельности, не рисковать, ничего не менять в своей жизни потому что вам так комфортно и вы уже привыкли. Так что, это не ваш выбор?

Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье?
Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.

Від кожного по способностям - каждому по потребностям. Десь Я таке вже чув.
Васі не подобається умови файна тауна - вася купляє в дбк 4 чи в іншому будинку. Слава богу їх більше 10 000. Вибір начебто є. Чи в чому проблема? Вася вирішує сам.
І ніконов в вирішує сам. Вирішує чи треба продавати перший поверх. Вирішив не продавати. Це його рішення, за яке він і несе відповідальність. Можливо чере це рішення Вася не купить там і квартиру і Ніконов збанкрутує... але все це рішення Васі і ніконова.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15587
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2076 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:19

Интересно, цена рыночная? Или сифонят деньги из банка?
https://interfax.com.ua/news/investments/680366.html
Vlad442
 
Повідомлень: 7044
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:19

  Richi написав:
  rjkz написав:
  Richi написав:Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье?
Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.


Хорошо сказано, но в моем понимании, работа без дохода - это хобби. Если человек вынужден зарабатывать себе на свои нужды, то он кому-то отдает время своей жизни. А стало-быть - в его прямых интересах отдать/продать его дороже. Бывает разное, бывает что вынужден тяжело работать за небольшие деньги и совершенно замечательно, сли хобби приносит более чем достаточный доход. Но так бывает далеко не всегда.

Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать.
Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей :) И?


Ему надо найти мужа с организаторскими способностями. И все получится :)
VladPL
 
Повідомлень: 836
З нами з: 17.07.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  hume написав:Ты серьезно думаешь выйдет человек и расскажет как заработать на квартиру между окраинам и центром.

Когда я вижу ссылки на эти видео как стать богатым, вспоминается анекдот "если ты не лох, отправь 100 смс с текстом "я не лох" на короткий номер 123".
Vlad442
 
Повідомлень: 7044
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 16:28

  airmax78 написав:
  shapo написав:
Человек обладающий безупречным архитектурным вкусом и критериями оценки проектов недоступных членам конкурсных комиссий архитектурных проектов априори нигде не будет чувствовать себя говном, даже живя в доме построенным над скотомогильником,только королем.

При чем тут мой архитектурный вкус и то, как я себя ощущаю, когда речь идет о предмете. Даунгрейдить чужую собственность, приравнивая свой город к ядерной помойке - ну, так себе идея, мне кажется.

Нормальная идея, особенно в свете аварии теплотрассы с последующим затоплением нижнего этажа возле творения Никонова Океан Плазы или взрыва дома на Позняках.
Всегда полезно знать что ты живёшь на пороховой бочке до которой довели все руководители города за годы незалежности, и Чернобыль как раз наиболее предсказуемый из всего перечня возможных сюрпризов.
А вот идея идеального архитектурного вкуса это совершенно новое, за многие годы такое слышу в второй раз (первый был от не очень умного молодого бахвала-архитектора 40 лет назад), потому и запомнилась.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3988
З нами з: 29.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5010501150125013
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1901, 1902, 1903
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19025 3132926
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 22:27
Первый
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 201654
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15003
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Аккордбанк (491)
12.08.2020 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.