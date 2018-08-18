Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Richi написав:Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье? Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.
Хорошо сказано, но в моем понимании, работа без дохода - это хобби. Если человек вынужден зарабатывать себе на свои нужды, то он кому-то отдает время своей жизни. А стало-быть - в его прямых интересах отдать/продать его дороже. Бывает разное, бывает что вынужден тяжело работать за небольшие деньги и совершенно замечательно, сли хобби приносит более чем достаточный доход. Но так бывает далеко не всегда.
Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать. Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей И?
Richi написав:Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать. Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей И?
И? и поэтому он купит рено, будет ездить в ашан (так как в комплексе в магазине ему дорого), и водить детей в гос школу и садик. Он тоже выбор сделал. У него есть любимая работа, но прийдется отказать себе в чем то другом. Все очень просто.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Долярчик написав:Буду вдячний за відео для багатих! Де подивитись?
Ты серьезно думаешь выйдет человек и расскажет как заработать на квартиру между окраинам и центром. Всем же понятно, что условный доллярчик купил камеру и жена снимает как он умничает рисуя графики в надежде, что на ютубе найдётся ещё больший до6оё6 и посмотрит это.
И таки нашёлся. И смотрел бы он себе в втихаря в місті лева, НО НЕТ Ж б***, он тащит это на форум. Доллярчик, прикидываться умным ты не умеешь, это ты дал всем понять. Но прикинься хотя бы не глупым. А для этого просто молчи
Жека79 написав:Конечно же выбор Сержик, а что же это еще??? ВЫ, и только Вы решаете, на какую работу ходить, сколько зарабатывать, где работать и что выбирать и что покупать. Вы выбрали не напрягаться и сидеть ровно, не менять работу\сферу деятельности, не рисковать, ничего не менять в своей жизни потому что вам так комфортно и вы уже привыкли. Так что, это не ваш выбор?
Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье? Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.
Від кожного по способностям - каждому по потребностям. Десь Я таке вже чув. Васі не подобається умови файна тауна - вася купляє в дбк 4 чи в іншому будинку. Слава богу їх більше 10 000. Вибір начебто є. Чи в чому проблема? Вася вирішує сам. І ніконов в вирішує сам. Вирішує чи треба продавати перший поверх. Вирішив не продавати. Це його рішення, за яке він і несе відповідальність. Можливо чере це рішення Вася не купить там і квартиру і Ніконов збанкрутує... але все це рішення Васі і ніконова.
Richi написав:Вам не кажется, что это снобизм. Мне в жизни встречались поразительные люди, которые искренне были увлечены свой работой и добивались огромных успехов, но при этом зарабатывали не много. Наверно они могли бы сменить работу и зарабатывать больше, но тогда они не будут счастливы от того что делают. Разве деньги нам не для того, чтобы обрести свободу (времени, действий, выбора ...) а с ним и счастье? Пожалуйста, не опускайтесь на уровень Полонского (У кого нет миллиарда - может идти ... (с)) К сожалению, деньги не делают человека счастливым. Принято считать, что так думают и говорят бедные люди, но в действительности, причина другая.
Хорошо сказано, но в моем понимании, работа без дохода - это хобби. Если человек вынужден зарабатывать себе на свои нужды, то он кому-то отдает время своей жизни. А стало-быть - в его прямых интересах отдать/продать его дороже. Бывает разное, бывает что вынужден тяжело работать за небольшие деньги и совершенно замечательно, сли хобби приносит более чем достаточный доход. Но так бывает далеко не всегда.
Все вынуждены сначала зарабатывать на свои нужды, если не родились с серебряной ложкой во рту. А потом, кто-то может себя продать дороже, кто-то может купить чужое время чтобы делали работу вместо него, а кто-то этого так и не научится делать. Например, последний из такой категории людей, с кем я общался - садовник. Он прекрасно разбирается во всех растениях, поливах, что с чем монтируется, когда, где и что надо садить ... Его знания позволяют расти парку стоимость с сотни тыс. дол. При этом он ещё и гей. Он прекрасный, образованный, воспитанный человек, обладает хорошими знаниями в узкой области, но не может себя продавать дороже и нанять себе рабочих и свой бизнес организовать не может ... в силу характера и других особенностей И?
Ему надо найти мужа с организаторскими способностями. И все получится
shapo написав: Человек обладающий безупречным архитектурным вкусом и критериями оценки проектов недоступных членам конкурсных комиссий архитектурных проектов априори нигде не будет чувствовать себя говном, даже живя в доме построенным над скотомогильником,только королем.
При чем тут мой архитектурный вкус и то, как я себя ощущаю, когда речь идет о предмете. Даунгрейдить чужую собственность, приравнивая свой город к ядерной помойке - ну, так себе идея, мне кажется.
Нормальная идея, особенно в свете аварии теплотрассы с последующим затоплением нижнего этажа возле творения Никонова Океан Плазы или взрыва дома на Позняках. Всегда полезно знать что ты живёшь на пороховой бочке до которой довели все руководители города за годы незалежности, и Чернобыль как раз наиболее предсказуемый из всего перечня возможных сюрпризов. А вот идея идеального архитектурного вкуса это совершенно новое, за многие годы такое слышу в второй раз (первый был от не очень умного молодого бахвала-архитектора 40 лет назад), потому и запомнилась.