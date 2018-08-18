Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:Буду вдячний за відео для багатих! Де подивитись?
Ты серьезно думаешь выйдет человек и расскажет как заработать на квартиру между окраинам и центром. Всем же понятно, что условный доллярчик купил камеру и жена снимает как он умничает рисуя графики в надежде, что на ютубе найдётся ещё больший до6оё6 и посмотрит это.
И таки нашёлся. И смотрел бы он себе в втихаря в місті лева, НО НЕТ Ж б***, он тащит это на форум. Доллярчик, прикидываться умным ты не умеешь, это ты дал всем понять. Но прикинься хотя бы не глупым. А для этого просто молчи
помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
shapo написав:Нормальная идея, особенно в свете аварии теплотрассы с последующим затоплением нижнего этажа возле творения Никонова Океан Плазы или взрыва дома на Позняках. Всегда полезно знать что ты живёшь на пороховой бочке до которой довели все руководители города за годы незалежности, и Чернобыль как раз наиболее предсказуемый из всего перечня возможных сюрпризов. А вот идея идеального архитектурного вкуса это совершенно новое, за многие годы такое слышу в второй раз (первый был от не очень умного молодого бахвала-архитектора 40 лет назад), потому и запомнилась.
Які Ваші дії у зв’язку з цією корисною інформацією щодо можливого завищення микитасем вартості будівництва?
Странный вопрос. Почему я должен отвечать по нескольким десяткам объектам Укрбуда, в т. ч. бюджетным, таким как Шулявский переход? Теоретически этим займётся тот кто прийдет на место Кличко, а практически глядя на нынешнего президента с его так и не выполненным обещанием аудита предшественника, скорее всего, никто, хотя пообещают многие кандидаты на эту должность.
Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
Друже, ти ж бачив скільки ФРС грошев надрукував? А ще і ЕЦБ, і БОЕ.
Так що це - нова цінова ситуація на КРЖН: - хто не встиг заплатити старими долярами вчора, буде платити також старими сьогодні, але вже на 15-30-50 тис долярів більше.
airmax78 написав:При чем тут мой архитектурный вкус и то, как я себя ощущаю, когда речь идет о предмете. Даунгрейдить чужую собственность, приравнивая свой город к ядерной помойке - ну, так себе идея, мне кажется.
Нормальная идея, особенно в свете аварии теплотрассы с последующим затоплением нижнего этажа возле творения Никонова Океан Плазы или взрыва дома на Позняках. Всегда полезно знать что ты живёшь на пороховой бочке до которой довели все руководители города за годы незалежности, и Чернобыль как раз наиболее предсказуемый из всего перечня возможных сюрпризов. А вот идея идеального архитектурного вкуса это совершенно новое, за многие годы такое слышу в второй раз (первый был от не очень умного молодого бахвала-архитектора 40 лет назад), потому и запомнилась.
А кто говорил про идеальный? Вы сейчас и тот архитектор 40 лет назад? Вы спрашивали как тестировать архитектурный вкус. Вопрос №1 Нравится ли вам здание на Кловском спуске 7. Да/Нет Да - тест завершен. Мигните, если прошли первый вопрос. P.S. Это называется проф солидарность. Поздравляю, вы живете на ядерной помойке.
Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
возможно надеются на осеннее оживление ?
ну и плюс новостной фон улучшился с весны (мы то знаем, что скоро разворот), но продаван рад думать по-другому.
Востаннє редагувалось baraka в Сер 12 сер, 2020 17:51, всього редагувалось 2 разів.
Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
Друже, ти ж бачив скільки ФРС грошев надрукував? А ще і ЕЦБ, і БОЕ.
Так що це - нова цінова ситуація на КРЖН: - хто не встиг заплатити старими долярами вчора, буде платити також старими сьогодні, але вже на 15-30-50 тис долярів більше.
Як то кажуть, хто не встиг, той запізнився...
зі. Це вже не рОкета, це Трампета!
так американці на чолі із Алексом Брежневим з каклетами Франклінів уже в дорозі