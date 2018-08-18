hume написав:

Долярчик написав: Буду вдячний за відео для багатих!

Де подивитись? Буду вдячний за відео для багатих!Де подивитись?

Ты серьезно думаешь выйдет человек и расскажет как заработать на квартиру между окраинам и центром.Всем же понятно, что условный доллярчик купил камеру и жена снимает как он умничает рисуя графики в надежде, что на ютубе найдётся ещё больший до6оё6 и посмотрит это.И таки нашёлся. И смотрел бы он себе в втихаря в місті лева, НО НЕТ Ж б***, он тащит это на форум.Доллярчик, прикидываться умным ты не умеешь, это ты дал всем понять. Но прикинься хотя бы не глупым. А для этого просто молчи