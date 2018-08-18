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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:08
Serg-ik написав:baraka
Какие сайты запретили Вам ретранслировать свои объявления на бомбере?
могу поинтересоваться чем вызван вопрос ?
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baraka
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:13
Serg-ik написав:
помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
И правда - какая разница, по какой цене не продать
А если серьезно, у меня есть предположение - продаваны прекрасно понимают, что сегодня продается только то, где качественно поторговались, ну и самые бестолковые из них считают, что если поднять "базовый" ценник на сумму желаемого покупанами торга, то продадут по "своей" цене
У нас даже на форуме есть завсегдатаи, считающие, что рынок можно обмануть уловками и манипуляциями...
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:21
И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))
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necovi4
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:23
necovi4 написав:
И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))
SG никуда не спешит. Понимают, что перебивать цены перекупов - это тупик.
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airmax78
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:25
airmax78 написав:
Очень подорожал ремонт. Хозяева этой квартиры мониторят цены на работы и материалы. Быстро забили новые данные в Excel и выставили новый ценник.
Очередная твоя придумка? Зарплаты сейчас на уровне лета 2019-го, а по группе непродовольственных товаров - вообще дефляция...
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