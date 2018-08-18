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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5012501350145015

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 163
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:08

  Serg-ik написав:baraka Какие сайты запретили Вам ретранслировать свои объявления на бомбере?


могу поинтересоваться чем вызван вопрос ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:13

  Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор


И правда - какая разница, по какой цене не продать :mrgreen:

А если серьезно, у меня есть предположение - продаваны прекрасно понимают, что сегодня продается только то, где качественно поторговались, ну и самые бестолковые из них считают, что если поднять "базовый" ценник на сумму желаемого покупанами торга, то продадут по "своей" цене :lol:

У нас даже на форуме есть завсегдатаи, считающие, что рынок можно обмануть уловками и манипуляциями...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:23

  necovi4 написав:И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))

SG никуда не спешит. Понимают, что перебивать цены перекупов - это тупик.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:25

  airmax78 написав:Очень подорожал ремонт. Хозяева этой квартиры мониторят цены на работы и материалы. Быстро забили новые данные в Excel и выставили новый ценник.


Очередная твоя придумка? Зарплаты сейчас на уровне лета 2019-го, а по группе непродовольственных товаров - вообще дефляция...
zРадио
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