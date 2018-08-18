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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 сер, 2020 19:08
Serg-ik написав:baraka
Какие сайты запретили Вам ретранслировать свои объявления на бомбере?
могу поинтересоваться чем вызван вопрос ?
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baraka
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:13
Serg-ik написав:
помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
И правда - какая разница, по какой цене не продать
А если серьезно, у меня есть предположение - продаваны прекрасно понимают, что сегодня продается только то, где качественно поторговались, ну и самые бестолковые из них считают, что если поднять "базовый" ценник на сумму желаемого покупанами торга, то продадут по "своей" цене
У нас даже на форуме есть завсегдатаи, считающие, что рынок можно обмануть уловками и манипуляциями...
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:21
И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))
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necovi4
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:23
necovi4 написав:
И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))
SG никуда не спешит. Понимают, что перебивать цены перекупов - это тупик.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 19:25
airmax78 написав:
Очень подорожал ремонт. Хозяева этой квартиры мониторят цены на работы и материалы. Быстро забили новые данные в Excel и выставили новый ценник.
Очередная твоя придумка? Зарплаты сейчас на уровне лета 2019-го, а по группе непродовольственных товаров - вообще дефляция...
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Додано: Сер 12 сер, 2020 20:15
necovi4 написав:
И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))
То, о чём говорилось раньше:
1. В прайсах никогда и ни за что не покажут снижение, или остановку ріста
2. Будут скидки "от базовой цены", рассрочки, продавать "из-под полы" дешевле, - чтобы хоть как-то что-то продавать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Сер 12 сер, 2020 20:27
Serg-ik написав:
помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
прыжок дохлой кошки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 12 сер, 2020 20:28
Serg-ik написав:
помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
Не ищите чёрную кошку. Реально есть спрос и это толкает цены вверх. Откуда спрос? хз. Мне кажется что есть несколько факторов:
1) У народа во время карантина произошло переосмысление относительно дополнительных источников дохода и самый простой и очевидный - купить и сдавать. Кто-тот покупает однушку, а кто-то 2 и 3 чтобы переехать и свою однушку сдать или другие манёвры.
2) Боязнь потерять деньги т.к. все говорят о инфляции доллара. Кто, кто, а наш народ знает что такое инфляция и как деньги превращаются в бумагу. Страх хороший толкатель.
3) Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.
Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.
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Richi
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Додано: Сер 12 сер, 2020 20:35
Richi написав:
Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.
Непонятно о какой турбулентности речь и почему в обратном направлении, если ипотека будет триггером для стремительного роста.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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