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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 163
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:08

  Serg-ik написав:baraka Какие сайты запретили Вам ретранслировать свои объявления на бомбере?


могу поинтересоваться чем вызван вопрос ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:13

  Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор


И правда - какая разница, по какой цене не продать :mrgreen:

А если серьезно, у меня есть предположение - продаваны прекрасно понимают, что сегодня продается только то, где качественно поторговались, ну и самые бестолковые из них считают, что если поднять "базовый" ценник на сумму желаемого покупанами торга, то продадут по "своей" цене :lol:

У нас даже на форуме есть завсегдатаи, считающие, что рынок можно обмануть уловками и манипуляциями...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:23

  necovi4 написав:И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))

SG никуда не спешит. Понимают, что перебивать цены перекупов - это тупик.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 19:25

  airmax78 написав:Очень подорожал ремонт. Хозяева этой квартиры мониторят цены на работы и материалы. Быстро забили новые данные в Excel и выставили новый ценник.


Очередная твоя придумка? Зарплаты сейчас на уровне лета 2019-го, а по группе непродовольственных товаров - вообще дефляция...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЗображенняЗображення
ЖК креатор резко переделал рендеры. Это пример того как Никоном раздаёт педалей застройщикам
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:15

  necovi4 написав:И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))

То, о чём говорилось раньше:
1. В прайсах никогда и ни за что не покажут снижение, или остановку ріста
2. Будут скидки "от базовой цены", рассрочки, продавать "из-под полы" дешевле, - чтобы хоть как-то что-то продавать
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:27

  Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор

прыжок дохлой кошки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:28

  Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор

Не ищите чёрную кошку. Реально есть спрос и это толкает цены вверх. Откуда спрос? хз. Мне кажется что есть несколько факторов:
1) У народа во время карантина произошло переосмысление относительно дополнительных источников дохода и самый простой и очевидный - купить и сдавать. Кто-тот покупает однушку, а кто-то 2 и 3 чтобы переехать и свою однушку сдать или другие манёвры.
2) Боязнь потерять деньги т.к. все говорят о инфляции доллара. Кто, кто, а наш народ знает что такое инфляция и как деньги превращаются в бумагу. Страх хороший толкатель.
3) Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.

Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:35

  Richi написав:Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.


Непонятно о какой турбулентности речь и почему в обратном направлении, если ипотека будет триггером для стремительного роста.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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