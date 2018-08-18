|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:42
Вкладчик1234 написав: necovi4 написав:
И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))
То, о чём говорилось раньше:
1. В прайсах никогда и ни за что не покажут снижение, или остановку ріста
2. Будут скидки "от базовой цены"
, рассрочки, продавать "из-под полы" дешевле, - чтобы хоть как-то что-то продавать
у каких застройщиков есть скидки на ликвидные квартиры?
думаю ссылок набросать нет проблем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 11679
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 558 раз.
- Подякували: 1179 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:46
Richi написав:
Не ищите чёрную кошку. Реально есть спрос и это толкает цены вверх. Откуда спрос? хз. Мне кажется что есть несколько факторов:
1) У народа во время карантина произошло переосмысление относительно дополнительных источников дохода и самый простой и очевидный - купить и сдавать. Кто-тот покупает однушку, а кто-то 2 и 3 чтобы переехать и свою однушку сдать или другие манёвры.
2) Боязнь потерять деньги т.к. все говорят о инфляции доллара. Кто, кто, а наш народ знает что такое инфляция и как деньги превращаются в бумагу. Страх хороший толкатель.
3) Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.
Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.
В июле цены снова упали - это видно и на всех индексах, и даже рылы этого не скрывают. Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларахhttps://news.finance.ua/ru/news/-/47632 ... v-dollarah
Единственным месяцем роста с начала кризиса был июнь - на розовых мечтах о быстром пост-карантинном восстановлении. Но бобик скоропостижно сдох...
remark написав:
Непонятно о какой турбулентности речь и почему в обратном направлении, если ипотека будет триггером для стремительного роста.
В июле выдали "аж" чуть более 200 ипотечных кредитов на всю страну. Это уже с учетом запуска мега-ипотеки 10% годовых Зеленского-Шмыгаля Общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов)https://news.finance.ua/ru/news/-/47636 ... eku-pod-10
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7052
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1234 раз.
- Подякували: 2824 раз.
-
- Профіль
-
6
5
3
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:47
Serg-ik написав:baraka
Какие сайты запретили Вам ретранслировать свои объявления на бомбере?
А он разве спрашивает
-
hume
-
-
- Повідомлень: 6643
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 666 раз.
- Подякували: 1068 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:48
zРадио написав: airmax78 написав:
Очень подорожал ремонт. Хозяева этой квартиры мониторят цены на работы и материалы. Быстро забили новые данные в Excel и выставили новый ценник.
Очередная твоя придумка? Зарплаты сейчас на уровне лета 2019-го, а по группе непродовольственных товаров - вообще дефляция...
Нет, я звонил им и просил чтобы они мне эту таблицу скинули по почте. Они долго отнекивались, но потом прислали. У них спредшит на каждый месяц с переоценкой стоимости тремя методами. Меня интересовал затратный. Учись! Люди переоценивают свою недвижимость ежемесячно, а не так как вы в своей конторе - раз в год и то, если не забудете.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35746
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 878 раз.
- Подякували: 4210 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:51
Serg-ik написав:
помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да?
Ви, головне чекайте далі, стоячи на пероні і дивлячись вслід рухнувшому з місця потягу
Richi написав:
Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду
. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8429
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 559 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:53
airmax78 написав: zРадио написав: airmax78 написав:
Очень подорожал ремонт. Хозяева этой квартиры мониторят цены на работы и материалы. Быстро забили новые данные в Excel и выставили новый ценник.
Очередная твоя придумка? Зарплаты сейчас на уровне лета 2019-го, а по группе непродовольственных товаров - вообще дефляция...
Нет, я звонил им и просил чтобы они мне эту таблицу скинули по почте. Они долго отнекивались, но потом прислали. У них спредшит на каждый месяц с переоценкой стоимости тремя методами. Меня интересовал затратный. Учись! Люди переоценивают свою недвижимость ежемесячно, а не так как вы в своей конторе - раз в год и то, если не забудете.
Кому - им? А насчет моей конторы - честно, не знаю, это сугубо бухгалтерский вопрос. Переоценка недвижимости на P&L нашего бизнеса не влият...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7052
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1234 раз.
- Подякували: 2824 раз.
-
- Профіль
-
6
5
3
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:57
Richi написав: Serg-ik написав:
помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
Не ищите чёрную кошку. Реально есть спрос и это толкает цены вверх. Откуда спрос? хз. Мне кажется что есть несколько факторов:
1) У народа во время карантина произошло переосмысление относительно дополнительных источников дохода и самый простой и очевидный - купить и сдавать. Кто-тот покупает однушку, а кто-то 2 и 3 чтобы переехать и свою однушку сдать или другие манёвры.
2) Боязнь потерять деньги т.к. все говорят о инфляции доллара. Кто, кто, а наш народ знает что такое инфляция и как деньги превращаются в бумагу. Страх хороший толкатель.
3) Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.
Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.
Все показує, що тре пересидіти півроку-рік в ліквідному доларі
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20961
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1147 раз.
- Подякували: 1503 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 12 сер, 2020 20:59
Долярчик написав: Serg-ik написав:
помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да?
Ви, головне чекайте далі, стоячи на пероні і дивлячись вслід рухнувшому з місця потягу
Richi написав:
Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду
. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.
Чекає твого прикладу, дєрзай!
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 20961
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1147 раз.
- Подякували: 1503 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Сер 12 сер, 2020 21:03
flyman написав:
Все показує, що тре пересидіти півроку-рік в ліквідному доларі
Досить потужно сказано! Скільки % портфелю у вас пан експерт в баксі?
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 1786
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 398 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19025
|3133118
|
|
|471
|201664
|
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
|
|13
|15005
|
|