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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5013501450155016

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 163
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:42

  Вкладчик1234 написав:
  necovi4 написав:И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))

То, о чём говорилось раньше:
1. В прайсах никогда и ни за что не покажут снижение, или остановку ріста
2. Будут скидки "от базовой цены", рассрочки, продавать "из-под полы" дешевле, - чтобы хоть как-то что-то продавать

у каких застройщиков есть скидки на ликвидные квартиры?
думаю ссылок набросать нет проблем?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:46

  Richi написав:Не ищите чёрную кошку. Реально есть спрос и это толкает цены вверх. Откуда спрос? хз. Мне кажется что есть несколько факторов:
1) У народа во время карантина произошло переосмысление относительно дополнительных источников дохода и самый простой и очевидный - купить и сдавать. Кто-тот покупает однушку, а кто-то 2 и 3 чтобы переехать и свою однушку сдать или другие манёвры.
2) Боязнь потерять деньги т.к. все говорят о инфляции доллара. Кто, кто, а наш народ знает что такое инфляция и как деньги превращаются в бумагу. Страх хороший толкатель.
3) Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.

Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.


В июле цены снова упали - это видно и на всех индексах, и даже рылы этого не скрывают.

Квартиры на вторичке Киева подешевели в долларах
https://news.finance.ua/ru/news/-/47632 ... v-dollarah

Единственным месяцем роста с начала кризиса был июнь - на розовых мечтах о быстром пост-карантинном восстановлении. Но бобик скоропостижно сдох...

  remark написав:Непонятно о какой турбулентности речь и почему в обратном направлении, если ипотека будет триггером для стремительного роста.


В июле выдали "аж" чуть более 200 ипотечных кредитов на всю страну. Это уже с учетом запуска мега-ипотеки 10% годовых Зеленского-Шмыгаля

Общий объем предоставленных займов составил 75 млн грн (более 200 ипотечных кредитов)
https://news.finance.ua/ru/news/-/47636 ... eku-pod-10
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:47

  Serg-ik написав:baraka Какие сайты запретили Вам ретранслировать свои объявления на бомбере?

А он разве спрашивает
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:48

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Очень подорожал ремонт. Хозяева этой квартиры мониторят цены на работы и материалы. Быстро забили новые данные в Excel и выставили новый ценник.


Очередная твоя придумка? Зарплаты сейчас на уровне лета 2019-го, а по группе непродовольственных товаров - вообще дефляция...

Нет, я звонил им и просил чтобы они мне эту таблицу скинули по почте. Они долго отнекивались, но потом прислали. У них спредшит на каждый месяц с переоценкой стоимости тремя методами. Меня интересовал затратный. Учись! Люди переоценивают свою недвижимость ежемесячно, а не так как вы в своей конторе - раз в год и то, если не забудете.
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:51

ДумайТЕ! ©®™

  Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да?

Ви, головне чекайте далі, стоячи на пероні і дивлячись вслід рухнувшому з місця потягу :wink:
  Richi написав:Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:53

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:Очень подорожал ремонт. Хозяева этой квартиры мониторят цены на работы и материалы. Быстро забили новые данные в Excel и выставили новый ценник.


Очередная твоя придумка? Зарплаты сейчас на уровне лета 2019-го, а по группе непродовольственных товаров - вообще дефляция...

Нет, я звонил им и просил чтобы они мне эту таблицу скинули по почте. Они долго отнекивались, но потом прислали. У них спредшит на каждый месяц с переоценкой стоимости тремя методами. Меня интересовал затратный. Учись! Люди переоценивают свою недвижимость ежемесячно, а не так как вы в своей конторе - раз в год и то, если не забудете.


Кому - им? А насчет моей конторы - честно, не знаю, это сугубо бухгалтерский вопрос. Переоценка недвижимости на P&L нашего бизнеса не влият...
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:57

:|
  Richi написав:
  Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор

Не ищите чёрную кошку. Реально есть спрос и это толкает цены вверх. Откуда спрос? хз. Мне кажется что есть несколько факторов:
1) У народа во время карантина произошло переосмысление относительно дополнительных источников дохода и самый простой и очевидный - купить и сдавать. Кто-тот покупает однушку, а кто-то 2 и 3 чтобы переехать и свою однушку сдать или другие манёвры.
2) Боязнь потерять деньги т.к. все говорят о инфляции доллара. Кто, кто, а наш народ знает что такое инфляция и как деньги превращаются в бумагу. Страх хороший толкатель.
3) Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.

Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.

Все показує, що тре пересидіти півроку-рік в ліквідному доларі
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 20:59

  Долярчик написав:
  Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да?

Ви, головне чекайте далі, стоячи на пероні і дивлячись вслід рухнувшому з місця потягу :wink:
  Richi написав:Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.

Чекає твого прикладу, дєрзай!
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:03

  flyman написав:Все показує, що тре пересидіти півроку-рік в ліквідному доларі

Досить потужно сказано! Скільки % портфелю у вас пан експерт в баксі?
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