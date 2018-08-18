Richi написав:

Не ищите чёрную кошку. Реально есть спрос и это толкает цены вверх. Откуда спрос? хз. Мне кажется что есть несколько факторов:1) У народа во время карантина произошло переосмысление относительно дополнительных источников дохода и самый простой и очевидный - купить и сдавать. Кто-тот покупает однушку, а кто-то 2 и 3 чтобы переехать и свою однушку сдать или другие манёвры.2) Боязнь потерять деньги т.к. все говорят о инфляции доллара. Кто, кто, а наш народ знает что такое инфляция и как деньги превращаются в бумагу. Страх хороший толкатель.3) Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.