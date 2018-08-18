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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5015501650175018>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 163
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:у каких застройщиков есть скидки на ликвидные квартиры?

нафига они строят неликвидные???
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:23

На вторичке никакого роста не вижу.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:25

  airmax78 написав:
  necovi4 написав:И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))

SG никуда не спешит. Понимают, что перебивать цены перекупов - это тупик.

неправильно!
Если не ошибаюсь, то у КАНа уступок нет. И дело не в схеме финансирования, а в желании других застройщиков получать от покупателей нал. Хотя давно, но обсуждалось. Условно на 1 день делается прайс по минимальной цене. Оформляется куча договоров продажи на своих людей. По договору можно не платить. Даём объявы о продаже по переуступке, ждём клиента, предлагаем ему квартиру меньше прайса застройщика, но 20-30-50 процентов стоимости платится уступающему налом. Предварительно, перед подписанием уступки, уступающий может оплатить то, что у него в договоре указано
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:26

  hxbbgaf написав:На вторичке никакого роста не вижу.
тщательнее надо смотреть и за большой период. Ценники перерисованы намного
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:37

  Richi написав:
  Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор

Не ищите чёрную кошку. Реально есть спрос и это толкает цены вверх. Откуда спрос? хз. Мне кажется что есть несколько факторов:
1) У народа во время карантина произошло переосмысление относительно дополнительных источников дохода и самый простой и очевидный - купить и сдавать. Кто-тот покупает однушку, а кто-то 2 и 3 чтобы переехать и свою однушку сдать или другие манёвры.
2) Боязнь потерять деньги т.к. все говорят о инфляции доллара. Кто, кто, а наш народ знает что такое инфляция и как деньги превращаются в бумагу. Страх хороший толкатель.
3) Ипотека, которая может цены дёрнуть вверх и боязнь остаться на перроне глядя в след уходящему поезду. Это кино тоже многие проходили и повторения не хотят.

Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.



купить и сдавать-не вариант, речь о трёшках, указанная-более 100 000 у.е. и совсем не центр. Состояние-не ахти какое.
Можно, конечно бояться потерять на усушке бакса, но от страха денег не добавляется, уменьшается только покупаемая площадь.
Ипотека? Возможно. Думаете банки высоко ценят вторичку типа той, что в объявлении? И готовы под такую цену давать кредит? Им пофиг, как в 2005-2008?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:39

  Serg-ik написав:
  hxbbgaf написав:На вторичке никакого роста не вижу.
тщательнее надо смотреть и за большой период. Ценники перерисованы намного

Ну, я имею ввиду последние несколько месяцев. Даже небольшое падение.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 21:45

hxbbgaf я же привел объявление в котором за несколько месяцев-26000 долл. еще есть квартира в том районе , рост с 95 до 140
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:00

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:
  necovi4 написав:И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))

SG никуда не спешит. Понимают, что перебивать цены перекупов - это тупик.

неправильно!
Если не ошибаюсь, то у КАНа уступок нет. И дело не в схеме финансирования, а в желании других застройщиков получать от покупателей нал. Хотя давно, но обсуждалось. Условно на 1 день делается прайс по минимальной цене. Оформляется куча договоров продажи на своих людей. По договору можно не платить. Даём объявы о продаже по переуступке, ждём клиента, предлагаем ему квартиру меньше прайса застройщика, но 20-30-50 процентов стоимости платится уступающему налом. Предварительно, перед подписанием уступки, уступающий может оплатить то, что у него в договоре указано

тише тише, вы же сейчас спалите всю контору которая имеет собственников СГ...
а вдруг какой ТОП это прочитает?

а вообще НЕреально смешно :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:03

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:у каких застройщиков есть скидки на ликвидные квартиры?

нафига они строят неликвидные???

ну кагбэ в любом доме как минимум есть нижние этажи с окнами на парковку перед домом/детскую площадку и т.д...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:11

  Serg-ik написав:hxbbgaf я же привел объявление в котором за несколько месяцев-26000 долл. еще есть квартира в том районе , рост с 95 до 140

Смотрю гостинки самые дешевые, несколько месяцев назад 23-25 были, а тут на Васильченко за 22 продают, на проспекте Наукии за 21.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Сер 12 сер, 2020 22:11, всього редагувалось 1 раз.
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