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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 12 сер, 2020 22:11
Serg-ik написав:
помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор
Ну так это классика: наверняка взамен трешки нужны 2+1. Продаваны мониторят цены на то, что хочется, и повышают хотелку. Агентствам нет смысла тянуть цену и рекламировать неликвид.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 22:11
Serg-ik написав:
купить и сдавать-не вариант, речь о трёшках, указанная-более 100 000 у.е. и совсем не центр. Состояние-не ахти какое.
Можно, конечно бояться потерять на усушке бакса, но от страха денег не добавляется, уменьшается только покупаемая площадь.
Ипотека? Возможно. Думаете банки высоко ценят вторичку типа той, что в объявлении? И готовы под такую цену давать кредит? Им пофиг, как в 2005-2008?
Серж, в любом случае - это плохая квартира по неправильной цене. Она вам точно не нужна. То, что Вам было нужно - это Варшавский и ФТ на старте. Вам тут их активно предлагали внимательно посмотреть. Уже бы давно не морочили себе голову.
Востаннє редагувалось airmax78
в Сер 12 сер, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 12 сер, 2020 22:12
Serg-ik написав: baraka написав: Serg-ik написав:baraka
Какие сайты запретили Вам ретранслировать свои объявления на бомбере?
могу поинтересоваться чем вызван вопрос ?
интересом: почему на бомбере меньше объектов , чем в совокупности по сайтам?
мы клеим дубликаты объявлений в так называемую карточку объекта, вот стата на текущий момент с главнойобъявлений обработано 196 122
новых обектов 17 640
то есть обработали за 2 суток 196 122 объявлений с других сайтов, среди них 17 640 новых, вот эти 17 640 мы и добавили на сайт.
а для старых мы обновили цену, занесли всякие изменения в историю и т.д.
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baraka
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Додано: Сер 12 сер, 2020 22:15
На тему перспектив лендлордизма.
Несмотря на ковид и типа закрытые границы у жены на работе неожиданно отчалили сразу двое сотрудников, одной 50, второму около 40. Киевляне, не понаехи. Обое в Польшу, независимо друг от друга.
Свалили семьями вместе со всеми сбережениями. Две трешки пока под парами, единичка в Киеве и единичка в Буче уже выставлены на продажу. Вот такие пироги с котятами
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Додано: Сер 12 сер, 2020 22:21
airmax78 написав: shapo написав:
А вот идея идеального архитектурного вкуса это совершенно новое, за многие годы такое слышу в второй раз (первый был от не очень умного молодого бахвала-архитектора 40 лет назад), потому и запомнилась.
А кто говорил про идеальный
? Вы сейчас и тот архитектор 40 лет назад?
Вы не забыли что писали?
airmax78 написав:
Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.
Вкус он как талант, как слух - или есть, или нет - поэтому иной чем идеальный быть не может.
airmax78 написав:
Вы спрашивали как тестировать архитектурный вкус. Вопрос №1 Нравится ли вам здание на Кловском спуске 7. Да/Нет Да - тест завершен. Мигните, если прошли первый вопрос.
Нет, и что дальше?
airmax78 написав:
P.S. Это называется проф солидарность. Поздравляю, вы живете на ядерной помойке.
А к чему профсолидарность?
Я и так знаю где я живу и чем это чревато в любой момент времени, особенно зимний
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Сер 12 сер, 2020 22:34
baraka написав: Serg-ik написав: Serg-ik написав:baraka
Какие сайты запретили Вам ретранслировать свои объявления на бомбере?
интересом: почему на бомбере меньше объектов , чем в совокупности по сайтам?
мы клеим дубликаты объявлений в так называемую карточку объекта, вот стата на текущий момент с главнойобъявлений обработано 196 122
новых обектов 17 640
то есть обработали
за 2 суток 196 122 объявлений с других сайтов, среди них 17 640 новых, вот эти 17 640 мы и добавили на сайт.
а для старых мы обновили цену, занесли всякие изменения в историю и т.д.
пишите прямо, не ОБРАБОТАЛИ а с3,14.дили с ЛУНа, ОЛХ и т.д...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 12 сер, 2020 22:42
shapo написав:
Вкус он как талант, как слух - или есть, или нет - поэтому иной чем идеальный быть не может.
Ну кто вам такую ерунду сказал? И слух развивают (есть такой предмет в муз школе - сольфеджио), а уж вкус - тем более. Но для того, чтобы понять, что перед тобой безвкусица, архитектурная отрыжка Бабушкина - Domus Academy оканчивать не нужно.
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