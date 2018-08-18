RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5016501750185019>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 163
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:11

  Serg-ik написав:помониторил трёшки с приемлемой для меня планировкой. Если объявы не фейк ( дом. риа. уа), то цены подняты на 15-25 тыс долл, при том что эти объекты выставлялись в продажу 3-6 мес назад и более.Странно, да? Квартира не продаётся, значит цену сделаем выше. Объявления от агентств. Похоже на какой то манёвр риелторских контор

Ну так это классика: наверняка взамен трешки нужны 2+1. Продаваны мониторят цены на то, что хочется, и повышают хотелку. Агентствам нет смысла тянуть цену и рекламировать неликвид.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 26.02.18
Подякував: 480 раз.
Подякували: 264 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:11

  Serg-ik написав:купить и сдавать-не вариант, речь о трёшках, указанная-более 100 000 у.е. и совсем не центр. Состояние-не ахти какое.
Можно, конечно бояться потерять на усушке бакса, но от страха денег не добавляется, уменьшается только покупаемая площадь.
Ипотека? Возможно. Думаете банки высоко ценят вторичку типа той, что в объявлении? И готовы под такую цену давать кредит? Им пофиг, как в 2005-2008?

Серж, в любом случае - это плохая квартира по неправильной цене. Она вам точно не нужна. То, что Вам было нужно - это Варшавский и ФТ на старте. Вам тут их активно предлагали внимательно посмотреть. Уже бы давно не морочили себе голову.
Востаннє редагувалось airmax78 в Сер 12 сер, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
airmax78
 
Повідомлень: 35752
З нами з: 25.10.12
Подякував: 878 раз.
Подякували: 4210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:12

  Serg-ik написав:
  baraka написав:
  Serg-ik написав:baraka Какие сайты запретили Вам ретранслировать свои объявления на бомбере?


могу поинтересоваться чем вызван вопрос ?

интересом: почему на бомбере меньше объектов , чем в совокупности по сайтам?


мы клеим дубликаты объявлений в так называемую карточку объекта, вот стата на текущий момент с главной

объявлений обработано 196 122
новых обектов 17 640

то есть обработали за 2 суток 196 122 объявлений с других сайтов, среди них 17 640 новых, вот эти 17 640 мы и добавили на сайт.

а для старых мы обновили цену, занесли всякие изменения в историю и т.д.
baraka
 
Повідомлень: 4695
З нами з: 09.10.12
Подякував: 677 раз.
Подякували: 583 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:15

На тему перспектив лендлордизма.
Несмотря на ковид и типа закрытые границы у жены на работе неожиданно отчалили сразу двое сотрудников, одной 50, второму около 40. Киевляне, не понаехи. Обое в Польшу, независимо друг от друга.
Свалили семьями вместе со всеми сбережениями. Две трешки пока под парами, единичка в Киеве и единичка в Буче уже выставлены на продажу. Вот такие пироги с котятами
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 9742
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1126 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
2
1
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:21

  airmax78 написав:
  shapo написав:А вот идея идеального архитектурного вкуса это совершенно новое, за многие годы такое слышу в второй раз (первый был от не очень умного молодого бахвала-архитектора 40 лет назад), потому и запомнилась.


А кто говорил про идеальный? Вы сейчас и тот архитектор 40 лет назад?


Вы не забыли что писали?
  airmax78 написав:Я же тебе говорю, ты этого не понимаешь, потому что у тебя нет вкуса.


Вкус он как талант, как слух - или есть, или нет - поэтому иной чем идеальный быть не может.

  airmax78 написав:Вы спрашивали как тестировать архитектурный вкус. Вопрос №1 Нравится ли вам здание на Кловском спуске 7. Да/Нет Да - тест завершен. Мигните, если прошли первый вопрос.

Нет, и что дальше?


  airmax78 написав:P.S. Это называется проф солидарность. Поздравляю, вы живете на ядерной помойке.

А к чему профсолидарность?
Я и так знаю где я живу и чем это чревато в любой момент времени, особенно зимний
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3994
З нами з: 29.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:42

  shapo написав:Вкус он как талант, как слух - или есть, или нет - поэтому иной чем идеальный быть не может.

Ну кто вам такую ерунду сказал? И слух развивают (есть такой предмет в муз школе - сольфеджио), а уж вкус - тем более. Но для того, чтобы понять, что перед тобой безвкусица, архитектурная отрыжка Бабушкина - Domus Academy оканчивать не нужно.
airmax78
 
Повідомлень: 35752
З нами з: 25.10.12
Подякував: 878 раз.
Подякували: 4210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 22:52

  shapo написав:Вкус он как талант, как слух - или есть, или нет - поэтому иной чем идеальный быть не может.



  airmax78 написав:Ну кто вам такую ерунду сказал? И слух развивают (есть такой предмет в муз школе - сольфеджио), а уж вкус - тем более.


Серьезно?
Меня в детстве родители заставили закончить музшколу по классу фортепиано, и я не заметил чтобы у кого-то что-то развили, в т.ч. у меня.



  airmax78 написав: Но для того, чтобы понять, что перед тобой безвкусица, архитектурная отрыжка Бабушкина - Domus Academy оканчивать не нужно.


Так что все-таки с тестами на вкус в архитектуре?
То, что вы академиев не кончали я уже понял.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3994
З нами з: 29.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:14

  shapo написав:
  shapo написав:Вкус он как талант, как слух - или есть, или нет - поэтому иной чем идеальный быть не может.



  airmax78 написав:Ну кто вам такую ерунду сказал? И слух развивают (есть такой предмет в муз школе - сольфеджио), а уж вкус - тем более.


Серьезно?
Меня в детстве родители заставили закончить музшколу по классу фортепиано, и я не заметил чтобы у кого-то что-то развили, в т.ч. у меня.



  airmax78 написав: Но для того, чтобы понять, что перед тобой безвкусица, архитектурная отрыжка Бабушкина - Domus Academy оканчивать не нужно.


Так что все-таки с тестами на вкус в архитектуре?
То, что вы академиев не кончали я уже понял.

В одном вы правы: если слуха нет напрочь - то его и не развить. Тут уже вопрос физиологии. Но если есть - то конечно его развивают. Ну это же очевидно - не о чем спорить.
Со вкусом - тут не так все категорично. Можно развить у любого человека. Пусть он не будет создавать красивые вещи, но научить отличать прекрасное, от Кловского, 7 или цыганского барокко - не так сложно.
airmax78
 
Повідомлень: 35752
З нами з: 25.10.12
Подякував: 878 раз.
Подякували: 4210 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:18

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  shapo написав:Вкус он как талант, как слух - или есть, или нет - поэтому иной чем идеальный быть не может.



  airmax78 написав:Ну кто вам такую ерунду сказал? И слух развивают (есть такой предмет в муз школе - сольфеджио), а уж вкус - тем более.


Серьезно?
Меня в детстве родители заставили закончить музшколу по классу фортепиано, и я не заметил чтобы у кого-то что-то развили, в т.ч. у меня.



  airmax78 написав: Но для того, чтобы понять, что перед тобой безвкусица, архитектурная отрыжка Бабушкина - Domus Academy оканчивать не нужно.


Так что все-таки с тестами на вкус в архитектуре?
То, что вы академиев не кончали я уже понял.

В одном вы правы: если слуха нет напрочь - то его и не развить. Тут уже вопрос физиологии. Но если есть - то конечно его развивают. Ну это же очевидно - не о чем спорить.
Со вкусом - тут не так все категорично. Можно развить у любого человека. Пусть он не будет создавать красивые вещи, но научить отличать прекрасное, от Кловского, 7 или цыганского барокко - не так сложно.


Слух или есть, или нет, поэтому на скрипку в отличие от ф-но не брали если его не было не надеясь развить. Да и 2-е родственницы преподающие в музучилище и консерватории мне давно это подтвердили.
Тестов, я так понимаю, я от вас не дождусь.
Востаннє редагувалось shapo в Сер 12 сер, 2020 23:22, всього редагувалось 1 раз.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 3994
З нами з: 29.05.18
Подякував: 101 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:22

  shapo написав:Слух или есть, или нет, поэтому на скрипку в отличие от ф-но не брали если его не было не надеясь развить. Да и 2-е родственницы преподающие в музучилитще и консерватории мне давно это подтвердили.
Тестов, я так понимаю, я от вас не дождусь.

Шапо, предмет назывался "Соль-фед-жи-о". Прочитайте что это такое и зачем на него в музыкальной школе тратят время или спросите у родственниц преподающих в музучилище и консерватории.
Вы прошли первый вопрос теста. Для меня этого достаточно. Теперь я понимаю, что ненависть к Никонову - это просто профессиональная зависть. Это нормально.
airmax78
 
Повідомлень: 35752
З нами з: 25.10.12
Подякував: 878 раз.
Подякували: 4210 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5016501750185019>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1901, 1902, 1903
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19025 3133261
Переглянути останнє повідомлення
Вів 11 сер, 2020 22:27
Первый
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 201699
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15012
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.