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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5016501750185019

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 163
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
2%
4
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 163
Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:28

  remark написав:
  Richi написав:Можете накидать своих идей, но с фактами не поспоришь. Предполагаю, что через 3-4 месяца, когда начнётся турбулентность, то страх будет диктовать другие действия и цены полетят в обратном направлении.


Непонятно о какой турбулентности речь и почему в обратном направлении, если ипотека будет триггером для стремительного роста.

турбулентность будет потому, что кризис никто не отменял и он будет только усиливаться т.к. начнут проявляться последствия произошедшего и добавятся новые проблемы - начиная от массовых банкротство и увольнений и заканчивая ...
Что касается триггера - обоснуйте. То, что когда у нас впервые начали давать ипотеку и народ ломанулся решать свои жилищные проблемы за кредитные - не в счёт, так было во всех странах, но в начале.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вкладчик1234 написав:
  necovi4 написав:И всё же не могу понять, почему такой широкий спред у SG и перекупами на ОЛХ? Не поленился позвонить сегодня в ОП. Точно такую же планировку, которую я взял у перекупов (сдача объекта через год) застройщик предлагает на 5куе дороже ( сдача объекта через два года) ещё и квартир в наличии нет, только 2 и третий этаж остался. Где искать подвох? Переуступка была в офисе SG, надеюсь с документами всё в порядке?)))

То, о чём говорилось раньше:
1. В прайсах никогда и ни за что не покажут снижение, или остановку ріста
2. Будут скидки "от базовой цены", рассрочки, продавать "из-под полы" дешевле, - чтобы хоть как-то что-то продавать


Где же истории, как у застройщика взяли из-под полы со скидкой от базовой цены в бесплатную рассрочку дешевле, чем у перекупов хотя бы процентов на 10-15?
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вот видите, Барака, у вас растет траффик. У Лун он не падает. Эта ветка в топе и разменяла 5000 страниц. И при этом народ тут досками что-то собрался забивать. Забавно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:39

  airmax78 написав:
  shapo написав:Слух или есть, или нет, поэтому на скрипку в отличие от ф-но не брали если его не было не надеясь развить. Да и 2-е родственницы преподающие в музучилитще и консерватории мне давно это подтвердили.
Тестов, я так понимаю, я от вас не дождусь.

Шапо, предмет назывался "Соль-фед-жи-о". Прочитайте что это такое и зачем на него в музыкальной школе тратят время или спросите у родственниц преподающих в музучилище и консерватории.
Вы прошли первый вопрос теста. Для меня этого достаточно. Теперь я понимаю, что ненависть к Никонову - это просто профессиональная зависть. Это нормально.

Сольфеджио наряду с музлитературой изучал 7 лет в музшколе. Вы-то в ней хоть учились?
Для вас достаточно повесить на кого-то ярлык завистника присвоив себе по ходу титул обладателя архитектурного вкуса(видимо, по себе судите).
Больше вопросов нет.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:43

  Faceless написав:Где же истории, как у застройщика взяли из-под полы со скидкой от базовой цены в бесплатную рассрочку дешевле, чем у перекупов хотя бы процентов на 10-15?

Я не говорил, что застройщики будут давать "сразу и всё". Так можно и рыбу распугать. И тогда никто не будет покупать по "базовой" цене, а будут только ждать "индивидуальных" предложений.
Будут "стимулировать продажи" сначала минимальными уступками

А я как раз и отвечал на сообщение, что у перекупов дешевле, чем у застройщика. Читайте выше
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:48

  airmax78 написав:Вот видите, Барака, у вас растет траффик. У Лун он не падает. Эта ветка в топе и разменяла 5000 страниц. И при этом народ тут досками что-то собрался забивать. Забавно.


и какие выводы вы можете сделать кроме того как "недвига будет дорожать" ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 12 сер, 2020 23:53

  shapo написав:
  airmax78 написав:
  shapo написав:Слух или есть, или нет, поэтому на скрипку в отличие от ф-но не брали если его не было не надеясь развить. Да и 2-е родственницы преподающие в музучилитще и консерватории мне давно это подтвердили.
Тестов, я так понимаю, я от вас не дождусь.

Шапо, предмет назывался "Соль-фед-жи-о". Прочитайте что это такое и зачем на него в музыкальной школе тратят время или спросите у родственниц преподающих в музучилище и консерватории.
Вы прошли первый вопрос теста. Для меня этого достаточно. Теперь я понимаю, что ненависть к Никонову - это просто профессиональная зависть. Это нормально.

Сольфеджио наряду с музлитературой изучал 7 лет в музшколе. Вы-то в ней хоть учились?
Для вас достаточно повесить на кого-то ярлык завистника присвоив себе по ходу титул обладателя архитектурного вкуса(видимо, по себе судите).
Больше вопросов нет.

А какие могут быть вопросы, если вы все прекрасно знаете, но тем не менее кормите тут нас с rjkz какими-то байками из склепа, пользуясь нашей слабой осведомленностью в строительных технологиях.
Конечно я учился в музыкальной школе. А откуда нормальный человек может знать что такое сольфеджио, нах оно ему сдалось?
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:00

  airmax78 написав:Конечно я учился в музыкальной школе.

на скрипочке?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 13 сер, 2020 00:03

  shapo написав:Для вас достаточно повесить на кого-то ярлык завистника присвоив себе по ходу титул обладателя архитектурного вкуса.

таки да.
только это вкус к дешевым понтам.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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