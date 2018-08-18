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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5040504150425043>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 164
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
5
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
30%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 16:24

  airmax78 написав:
  hume написав:Кстати, жк республика попала на archi.ru. на этом сайте собраны самые интересные проекты. Кто хочет может полистать, куйню размещать не будут
https://archi.ru/world/85602/fabrika-svobody

Это все "сплошной изощренный маркетинг"(с).


Сделать ставку на проигрыш Трампа и турму для него бывший предводитель обвалишек а ныне главный почитатель модных мопов забзд..., ой не рискнул. Вторая проверка на вши... ой, последовательность: а не слабо переехать жить в эти заокружные ипеня, раз там всё так шоколадно? Забацаете ремонт с дизайном от Махно и будете жить, не тужить, только фоточки из нового парадиза выкладывать!
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 16:32

  airmax78 написав:
  hume написав:Кстати, жк республика попала на archi.ru. на этом сайте собраны самые интересные проекты. Кто хочет может полистать, куйню размещать не будут
https://archi.ru/world/85602/fabrika-svobody

Это все "сплошной изощренный маркетинг"(с).

аіркмакс, кількома сторінками раніше мені написали, що метро там найближчі 7 років не буде.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 15 сер, 2020 16:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 16:50

  zРадио написав:
  shapo написав:Нужно ставить что-то на прогнозы иначе нет в них смысла


Репутация Максика стоит недорого, но и она сгодится :mrgreen:

Почему репутация Максика не котируется?
Он же не с Донбасса.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 16:51

  airmax78 написав:
  shapo написав:
  airmax78 написав:Судя по сетке-кирпичеулавливателю над одним из входов - "качество дома безупречно".


Откуда уверенность что сетка ловит именно кирпич , а не лед? На московских сталинских высотках,например, на Котельнической набережной такие тоже давно стоят

Если для льда или снега - попрошу прощения. Сегодня буду проходить - посмотрю - не лежат ли там, случайно, кусочки оранжевого льда на этих сетках.

Лёд в августе нужно поискать на полюсах - южном или северном.
Не знаю норм по которым предусмотрены сетки для падающих частей фасадов, но, м. б., вы их найдете
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 17:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Раскудахтались. Ставлю на поражение Трампа бутылку Чиваса зажатую Трибекой. На то, что его посадят ставить бесполезно - нет в Штатах традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами. Короче, до приговора могут дожить не только лишь все, включая самого Трампа.
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 17:22

  airmax78 написав:нет традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ты знаешь, почему я сейчас ржу)))
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 18:06

  zРадио написав:
  airmax78 написав:нет традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ты знаешь, почему я сейчас ржу)))

Мне пох.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 19:55

  zРадио написав:
  airmax78 написав:нет традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ты знаешь, почему я сейчас ржу)))


Тому що ти кінь)))
_______
Новини з ОРДЛО. В Луганську нерухомість коштує, як в пересічному українському райцентрі. Ватніки-руськомірці довоювались(((

"В Луганске цены на жильё начинаются с $4000 за однокомнатную квартиру. За двухкомнатную придётся отдать $8-9 тысяч. При желании, за $11-12 тысяч можно найти трёхкомнатную с полным комплектом мебели и техники. Но цены в "республике" практически в 3-4 раза ниже стоимости аналогичных предложений по Украине. Раньше такое жилье лет шесть назад оценивалось не менее $25-30 тысяч долларов"

https://uainfo.org/blognews/1597483692- ... lilis.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:31

  airmax78 написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:нет традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами


:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Ты знаешь, почему я сейчас ржу)))

Мне пох.

+1
но все таки зачем вы регулярно подкармливаете его?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 20:55

  Прохожий написав:+1
но все таки зачем вы регулярно подкармливаете его?


Еще бы вы не поддакнули. Вопрос только в том, кто кого подкармливает? Нести чушь о посадке Трампа - это, по-вашему, адекватное поведение взрослого человека? Да еще и в ответ на состоятельный аргумент о потере денег на инвестициях в недвижимость...
zРадио
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