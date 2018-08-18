Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сделать ставку на проигрыш Трампа и турму для него бывший предводитель обвалишек а ныне главный почитатель модных мопов забзд..., ой не рискнул. Вторая проверка на вши... ой, последовательность: а не слабо переехать жить в эти заокружные ипеня, раз там всё так шоколадно? Забацаете ремонт с дизайном от Махно и будете жить, не тужить, только фоточки из нового парадиза выкладывать! Весь форум обзавидуецца!
Раскудахтались. Ставлю на поражение Трампа бутылку Чиваса зажатую Трибекой. На то, что его посадят ставить бесполезно - нет в Штатах традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами. Короче, до приговора могут дожить не только лишь все, включая самого Трампа.
airmax78 написав:нет традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами
Ты знаешь, почему я сейчас ржу)))
Тому що ти кінь))) _______ Новини з ОРДЛО. В Луганську нерухомість коштує, як в пересічному українському райцентрі. Ватніки-руськомірці довоювались(((
"В Луганске цены на жильё начинаются с $4000 за однокомнатную квартиру. За двухкомнатную придётся отдать $8-9 тысяч. При желании, за $11-12 тысяч можно найти трёхкомнатную с полным комплектом мебели и техники. Но цены в "республике" практически в 3-4 раза ниже стоимости аналогичных предложений по Украине. Раньше такое жилье лет шесть назад оценивалось не менее $25-30 тысяч долларов"
Прохожий написав:+1 но все таки зачем вы регулярно подкармливаете его?
Еще бы вы не поддакнули. Вопрос только в том, кто кого подкармливает? Нести чушь о посадке Трампа - это, по-вашему, адекватное поведение взрослого человека? Да еще и в ответ на состоятельный аргумент о потере денег на инвестициях в недвижимость...