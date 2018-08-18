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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5040504150425043

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 164
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
5
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
30%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут нашел реальный дил на ОКРЖН

https://www.country.ua/ua/buy/house/324 ... nal_rank_2

ожидаемое время продажи: никогда
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:44

  adeges написав:тут нашел реальный дил на ОКРЖН

https://www.country.ua/ua/buy/house/324 ... nal_rank_2

ожидаемое время продажи: никогда

чому?
гарний об"єкт для відмивання грошей
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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2
Повідомлення Додано: Суб 15 сер, 2020 22:45

  adeges написав:тут нашел реальный дил на ОКРЖН

https://www.country.ua/ua/buy/house/324 ... nal_rank_2

ожидаемое время продажи: никогда


Дааааааа)) Кто-то из беглецов злочинной панды себе строил?

Ну за четверть-треть указанной цены при условии оборудования там какого-то элитного пансионата - может быть. Но как частное жилье с этим чеком - never ever...
zРадио
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3
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 00:44

  adeges написав:тут нашел реальный дил на ОКРЖН

https://www.country.ua/ua/buy/house/324 ... nal_rank_2

ожидаемое время продажи: никогда

Снести и засадить обратно лесом, который эти 3.14дорасы вырубили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 01:36

  airmax78 написав:Раскудахтались. Ставлю на поражение Трампа бутылку Чиваса зажатую Трибекой. На то, что его посадят ставить бесполезно - нет в Штатах традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами. Короче, до приговора могут дожить не только лишь все, включая самого Трампа.


Совершенно не хочется опускаться до глубин вашего стиля ведения дискуссии, но вы не оставляете шансов, увы.
Не знаю с какого адесского курятника вы к нам прибыли по воле рока, но по одному пункту собственного словесного поно.. ой, извержения уже позорно слились. Никто вас за язык не тянул. В парадиз Республика переезжать тоже намерения нет, как неожиданно, правда?
Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую;
https://rozetka.com.ua/chivas_regal_080 ... /p4698890/
В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок.
Арбитром попросим быть Фейслеса.
п.с. с Shapo договаривайтесь индивидуально.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 01:58

  airmax78 написав:
  adeges написав:тут нашел реальный дил на ОКРЖН

https://www.country.ua/ua/buy/house/324 ... nal_rank_2

ожидаемое время продажи: никогда

Снести и засадить обратно лесом, который эти 3.14дорасы вырубили.



Узнаю прежнего Эйра и не могу не согласиться-нужно быть больным на всю голову, чтобы затеять столько возни с отжимом земли, вырубкой леса и стойкой, что бы в результате получить на выходе подобный треш. И судя по прайсу, ЭТО они хотят продать ещё и с премией?! :shock:
А сколько таких памятников деньгам разбросано по всей Украине. У меня на улице таких три, правда поменьше размером. Один домик (600 метров, 4 уровня) наследники продают уже больше десяти лет. Последняя хотелка-120к$.
drevlyanin
 
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  #<1 ... 5040504150425043
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