ожидаемое время продажи: никогда
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 15 сер, 2020 22:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тут нашел реальный дил на ОКРЖН
ожидаемое время продажи: никогда
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Суб 15 сер, 2020 22:44
чому?
гарний об"єкт для відмивання грошей
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Суб 15 сер, 2020 22:45
Дааааааа)) Кто-то из беглецов злочинной панды себе строил?
Ну за четверть-треть указанной цены при условии оборудования там какого-то элитного пансионата - может быть. Но как частное жилье с этим чеком - never ever...
Додано: Нед 16 сер, 2020 00:44
Снести и засадить обратно лесом, который эти 3.14дорасы вырубили.
Додано: Нед 16 сер, 2020 01:36
Совершенно не хочется опускаться до глубин вашего стиля ведения дискуссии, но вы не оставляете шансов, увы.
Не знаю с какого адесского курятника вы к нам прибыли по воле рока, но по одному пункту собственного словесного поно.. ой, извержения уже позорно слились. Никто вас за язык не тянул. В парадиз Республика переезжать тоже намерения нет, как неожиданно, правда?
Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую;
В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок.
Арбитром попросим быть Фейслеса.
п.с. с Shapo договаривайтесь индивидуально.
Додано: Нед 16 сер, 2020 01:58
Узнаю прежнего Эйра и не могу не согласиться-нужно быть больным на всю голову, чтобы затеять столько возни с отжимом земли, вырубкой леса и стойкой, что бы в результате получить на выходе подобный треш. И судя по прайсу, ЭТО они хотят продать ещё и с премией?!
А сколько таких памятников деньгам разбросано по всей Украине. У меня на улице таких три, правда поменьше размером. Один домик (600 метров, 4 уровня) наследники продают уже больше десяти лет. Последняя хотелка-120к$.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|