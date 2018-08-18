Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
adeges написав: Если забыть про контингент и власныка, то внешний вид, вид из окна не в сторону сбу и место - прекрасны. По качеству сказать не могу - внутри не бывал
Судя по сетке-кирпичеулавливателю над одним из входов - "качество дома безупречно".
Откуда уверенность что сетка ловит именно кирпич , а не лед? На московских сталинских высотках,например, на Котельнической набережной такие тоже давно стоят
Ну какое качество может быть в доме из кипича, постройки начала 00-х. То что заказчик всего дома ахметов, одна из квартир принадлежит фирташу, может говорить только о том, что дом строился пьяными строителями с вокзала. Я на этом объекте впервые (начало 00-х) столкнулся с трубами на пресс-фитингах. ТЕСЕ. Собственно, ребята этого застройщика мне и делали сантехнику и именно этого бренда.
airmax78 написав:нет традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами
Ты знаешь, почему я сейчас ржу)))
Тому що ти кінь))) _______ Новини з ОРДЛО. В Луганську нерухомість коштує, як в пересічному українському райцентрі. Ватніки-руськомірці довоювались(((
"В Луганске цены на жильё начинаются с $4000 за однокомнатную квартиру. За двухкомнатную придётся отдать $8-9 тысяч. При желании, за $11-12 тысяч можно найти трёхкомнатную с полным комплектом мебели и техники. Но цены в "республике" практически в 3-4 раза ниже стоимости аналогичных предложений по Украине. Раньше такое жилье лет шесть назад оценивалось не менее $25-30 тысяч долларов"
Еще раз повторюсь, моя знакомая, которая в 2014 году под обстрелами Градов беременная выезжала из Луганска через территорию страны, которую теперь любит еще меньше, чем воины УПА, пару лет назад сделала партизанскую вылазку в тыл врага и совершила диверсию, продав свою хату за 25 куе. Купила ее в 2011 за 60 куе. На сколько схлопнулись цены в Киеве с 2011 года?
Дааааааа)) Кто-то из беглецов злочинной панды себе строил?
Ну за четверть-треть указанной цены при условии оборудования там какого-то элитного пансионата - может быть. Но как частное жилье с этим чеком - never ever...
Почему именно злочинной панды? Таких усадьб вокруг Киева и в самом Киеве дохрена и трошки, фактически с начала 00-х такое росло как грибы. Причем это в стиле чинуши средней руки на потоке. Или мент в чине полковника. У нашего прошлого харанта в Козине на 3,48 га 3 отдельностоящих ..."садового домика" - собственно его, гостевой и для прислуги. Причал у специально прорытого в Днепр канала. Строился как-раз с середины 00-х и примерно того-же стиля. Хотя в то время он таки был злочинной пандой.
airmax78 написав:Раскудахтались. Ставлю на поражение Трампа бутылку Чиваса зажатую Трибекой. На то, что его посадят ставить бесполезно - нет в Штатах традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами. Короче, до приговора могут дожить не только лишь все, включая самого Трампа.
Совершенно не хочется опускаться до глубин вашего стиля ведения дискуссии, но вы не оставляете шансов, увы. Не знаю с какого адесского курятника вы к нам прибыли по воле рока, но по одному пункту собственного словесного поно.. ой, извержения уже позорно слились. Никто вас за язык не тянул. В парадиз Республика переезжать тоже намерения нет, как неожиданно, правда? Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую; https://rozetka.com.ua/chivas_regal_080 ... /p4698890/ В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок. Арбитром попросим быть Фейслеса. п.с. с Shapo договаривайтесь индивидуально.
Да, легко. Только я хочу сертификаты гудвайна на 1000 грн. Я виски не пью - куплю себе на них несколько бутылок вина.
Поскольку очереди в ОП и повышение цен первички - факт, и ухудшение потребительских настроений https://lb.ua/economics/2020/08/14/4638 ... omika.html тоже факт, то это говорит о том, что в очередях стоят люди, чьи сбережения и доходы плохо коррелируют с народом в целом.
Но поскольку конечным потребителем инвестиционных квартир является все же население, то снижение спроса при перепродаже через 1-2 года несомненно почувствуется людьми из очередей в ОП. Кроме того, субститутами 90% первички является вторичка, с немодным кирпичом, отсутствующими мопами и местами вертикальной разводкой. Поэтому единственным по настоящему привлекательными сегментом инвестиций на сегодня является элит, где понты дороже денег и предложение крайне ограничено.
И очевидно все наростающее расслоение и геттонизация жилья. Но вот любопытно, что я не представляю как в маргинальных районах таких как виноградник и нивки могут быть жемчужины кана с соответствующим статусом.
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
adeges написав:И очевидно все наростающее расслоение и геттонизация жилья. Но вот любопытно, что я не представляю как в маргинальных районах таких как виноградник и нивки могут быть жемчужины кана с соответствующим статусом.
Касательно нивок я тоже не понимаю, в целом район может претендовать на икону гетто. Посмотрим как закрытая территория спасёт от маргиналов населяющих район. С другой стороны комфорт таун стоит в такой же жеппе, правда на машине до центра гораздо быстрее можно добраться, и ничего всё распродали и строятся дальше. Причем ценники никогда не опускали ниже 1000-1100 уе даже в 15ом-16ом году. Республика хоть и находится за окружной, но само место гораздо лучше
На винградарь смотрю и думаю, что пох будет курить в сторонке.
Востаннє редагувалось hume в Нед 16 сер, 2020 12:47, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Раскудахтались. Ставлю на поражение Трампа бутылку Чиваса зажатую Трибекой. На то, что его посадят ставить бесполезно - нет в Штатах традиции сажать бывших президентов + у него все-таки бабла много - адвокаты его будут отмазывать годами. Короче, до приговора могут дожить не только лишь все, включая самого Трампа.
Совершенно не хочется опускаться до глубин вашего стиля ведения дискуссии, но вы не оставляете шансов, увы. Не знаю с какого адесского курятника вы к нам прибыли по воле рока, но по одному пункту собственного словесного поно.. ой, извержения уже позорно слились. Никто вас за язык не тянул. В парадиз Республика переезжать тоже намерения нет, как неожиданно, правда? Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую; https://rozetka.com.ua/chivas_regal_080 ... /p4698890/ В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок. Арбитром попросим быть Фейслеса. п.с. с Shapo договаривайтесь индивидуально.
Да, легко. Только я хочу сертификаты гудвайна на 1000 грн. Я виски не пью - куплю себе на них несколько бутылок вина.
Ейр з Хумом вже в печінках сидять зі своїми уносітями і рибальскаями.
Нема щоб вернутися до справжніх радянських традицій. Ото проекти. Ото були архітектори! Ото квартири, а не сучасне гомно. Необхідно берегти як зеницю ока останніх хто підтримує традиції. А поки всі починають підтримувати традиції, подивимося на прекрасну радЯнську школу. Останній з могікан - дбк4.
Шапо, давай лайк за традиції і нагадування про те яке воно правильне, радянське!