Додано: Нед 16 сер, 2020 14:42

Первый написав: Шапо, давай лайк за традиції і нагадування про те яке воно правильне, радянське! Шапо, давай лайк за традиції і нагадування про те яке воно правильне, радянське!

Ох уж мне эти европейские граждане выросшие в незалежной ни от чего Украине.Во-перых, ты понятия не имеешь о советской архитектуре которая вовсе не была, как тебе кажется, крупнопанельными джунглями.Был и сталинский ампир, а до него конструктивисты не хуже школы Баухаус, и отдельные образцы поздней советской архитектуры.Были хоть и не блестящие архитектурные ансамбли ,но напрочь отсутствующие сегодня при де*** мерах и их "гениальных" замах по строительству в основном выбивающих себе участки под застройку.Были концепции развития городов и их ограничения через совсем недемократический институт прописки который в развитых странах другими мерами, но тоже регулируется, но никак не в нынешнем европейском Киеве где изношенная не ремонтируемая и не реконструируемая инфраструктура давно не выдерживает таких нагрузок и рано или поздно закончится коллапсом.Были действительно не опереточные как ныне ГлавАПУ состоящие неизвестно из кого где обсуждались проекты с учетом ландшафта, исторической застройки, потребности города и т.д. как это делается в нормальных странах и начали делать в клятом авторитарном мордоре пройдя такой же лужковский период.Была еще какая-никакая строительная наука выпускающая внятные нормы для всех участников строительного процесса, а что требовать сейчас от тех жалких остатков доживающих свой век и никак не закрывающихся заведений вместо того чтобы объявить себя Африкой и перейти окончательно к еврокодам.