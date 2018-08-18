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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5041504250435044

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 164
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
3%
5
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
30%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 164
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:28

  adeges написав:Поскольку очереди в ОП и повышение цен первички - факт, и ухудшение потребительских настроений https://lb.ua/economics/2020/08/14/4638 ... omika.html тоже факт, то это говорит о том, что в очередях стоят люди, чьи сбережения и доходы плохо коррелируют с народом в целом.

Но поскольку конечным потребителем инвестиционных квартир является все же население, то снижение спроса при перепродаже через 1-2 года несомненно почувствуется людьми из очередей в ОП. Кроме того, субститутами 90% первички является вторичка, с немодным кирпичом, отсутствующими мопами и местами вертикальной разводкой. Поэтому единственным по настоящему привлекательными сегментом инвестиций на сегодня является элит, где понты дороже денег и предложение крайне ограничено.

И очевидно все наростающее расслоение и геттонизация жилья. Но вот любопытно, что я не представляю как в маргинальных районах таких как виноградник и нивки могут быть жемчужины кана с соответствующим статусом.

Элит класс это пару десятков домов во всём Киеве. Там люди покупают себе не столько квадратные метры как окружение, приличных соседей. Очень специфическая ниша.

Пипл хавает маркетинг Канна под соусом дешевых понтов Архиматики.
Кто мог подумать что Комфорт таун удастся распродать? А распродали.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:39

  Первый написав:Ейр з Хумом вже в печінках сидять зі своїми уносітями і рибальскаями.

Нема щоб вернутися до справжніх радянських традицій. Ото проекти. Ото були архітектори! Ото квартири, а не сучасне гомно.
Необхідно берегти як зеницю ока останніх хто підтримує традиції.
А поки всі починають підтримувати традиції, подивимося на прекрасну радЯнську школу. Останній з могікан - дбк4.

Зображення


Шапо, давай лайк за традиції і нагадування про те яке воно правильне, радянське!

На фото монлиткаркас. В СССРии строили монолит-каркас?
ПС Кого в отделы продаж берут на работу?
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 14:42

  Первый написав:Шапо, давай лайк за традиції і нагадування про те яке воно правильне, радянське!


Ох уж мне эти европейские граждане выросшие в незалежной ни от чего Украине.
Во-перых, ты понятия не имеешь о советской архитектуре которая вовсе не была, как тебе кажется, крупнопанельными джунглями.
Был и сталинский ампир, а до него конструктивисты не хуже школы Баухаус, и отдельные образцы поздней советской архитектуры.
Были хоть и не блестящие архитектурные ансамбли ,но напрочь отсутствующие сегодня при де*** мерах и их "гениальных" замах по строительству в основном выбивающих себе участки под застройку.
Были концепции развития городов и их ограничения через совсем недемократический институт прописки который в развитых странах другими мерами, но тоже регулируется, но никак не в нынешнем европейском Киеве где изношенная не ремонтируемая и не реконструируемая инфраструктура давно не выдерживает таких нагрузок и рано или поздно закончится коллапсом.
Были действительно не опереточные как ныне ГлавАПУ состоящие неизвестно из кого где обсуждались проекты с учетом ландшафта, исторической застройки, потребности города и т.д. как это делается в нормальных странах и начали делать в клятом авторитарном мордоре пройдя такой же лужковский период.
Была еще какая-никакая строительная наука выпускающая внятные нормы для всех участников строительного процесса, а что требовать сейчас от тех жалких остатков доживающих свой век и никак не закрывающихся заведений вместо того чтобы объявить себя Африкой и перейти окончательно к еврокодам.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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  hume написав:На винградарь смотрю и думаю, что пох будет курить в сторонке.

На Венике есть Мусоросжигающий завод, Бортническая станция аэрации и проспект Бажана?
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