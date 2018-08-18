Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:нагадую, що тема назавається: "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" Тому тут більш доречніша статистика та аналітика від зРадіо, а не мантри про модні МОПи і лекції щодо високого архітектурного штилю.
Где вы нашли тут лекции о архитектурных стилях? Если я что-то упустил укажите тут или в личку
rjkz написав:Ну какое качество может быть в доме из кипича, постройки начала 00-х. То что заказчик всего дома ахметов, одна из квартир принадлежит фирташу, может говорить только о том, что дом строился пьяными строителями с вокзала. Я на этом объекте впервые (начало 00-х) столкнулся с трубами на пресс-фитингах. ТЕСЕ. Собственно, ребята этого застройщика мне и делали сантехнику и именно этого бренда.
У ТЕСЕ они ведь натяжные , у меня в доме делали в 2011.
drevlyanin написав:Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую; https://rozetka.com.ua/chivas_regal_080 ... /p4698890/ В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок.
airmax78 написав:Да не нервничай, так, Флай. Ну купил неликвид - ничего страшного - ты же дешево покупал. Кстати, не понял про бумагу - ты же сам вкладываешься в бумагу.
Та я в курсі, що "ліквід для себе" продається з дисконтом в мінус 50куе
Піля! Я Airmax78 поважаю за вміння фіксувати збитки! Він молодець!
Купив, побачив, що помилився, фіксанув збиток! Знову вклався, отримав ріст вартості, фіксанув прибуток!
Купив гарну хату за нормальні грощі. Однозначно не неліквід, і однозначно з нормальними документами!
Чи можливо було її купити дешевше? Х.з. - можливо, але це ще 2-3-4 роки чекати, і не факт, що купив би дешевше, і не факт, що купив би там.
Я думаю Airmax78 тільки часу шкода ((((
зі. Задовбали ви, лузери, чепляти Airmax78
Зря Вы так. Мне к примеру установки Макса по поводу МОПов и правильности застройки очень даже зашли. Часто перечитываю и конспектирую даже иногда. Расходы на клей "Момент" и на "дорожки" резко упали. Жена не нарадуется. Говорит, что он - святой, ну почти как Кашпировский
Первый написав:Ейр з Хумом вже в печінках сидять зі своїми уносітями і рибальскаями.
Нема щоб вернутися до справжніх радянських традицій. Ото проекти. Ото були архітектори! Ото квартири, а не сучасне гомно. Необхідно берегти як зеницю ока останніх хто підтримує традиції. А поки всі починають підтримувати традиції, подивимося на прекрасну радЯнську школу. Останній з могікан - дбк4.
Шапо, давай лайк за традиції і нагадування про те яке воно правильне, радянське!
Перший, ви зраджуете своїм традиціям, замість лампового хрущика, ліпите новоділ. Та питання не в цьому: чому ви та Ейр так наполегливо рухаете в масси усілякі Рибальські, Республікі та ФТ, але самі там чомусь не поспішаете жити? Це якесь нове роздвоєння особистості? Чи ваші рекомендації то для плебса, бізнес і нічого особистого? Серед завсідників цієї гілки популярна думка, що переконання потрібно підкріплювати діями, то чого ж ви інших закликаете до цього, а самі те ігноруєте? Не гарно якось виходить.