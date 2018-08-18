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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5044504550465047>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 165
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
30%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:25

  flyman написав:нагадую, що тема назавається: "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"
Тому тут більш доречніша статистика та аналітика від зРадіо, а не мантри про модні МОПи і лекції щодо високого архітектурного штилю.

Где вы нашли тут лекции о архитектурных стилях? Если я что-то упустил укажите тут или в личку
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:33

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Да не нервничай, так, Флай. Ну купил неликвид - ничего страшного - ты же дешево покупал. Кстати, не понял про бумагу - ты же сам вкладываешься в бумагу.

Та я в курсі, що "ліквід для себе" продається з дисконтом в мінус 50куе

Ну да, иногда -50 иногда +80: раз на раз не приходится

+80 это уже отдано прорабу за ремонт?
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:34

  rjkz написав:Ну какое качество может быть в доме из кипича, постройки начала 00-х.
То что заказчик всего дома ахметов, одна из квартир принадлежит фирташу, может говорить только о том, что дом строился пьяными строителями с вокзала.
Я на этом объекте впервые (начало 00-х) столкнулся с трубами на пресс-фитингах. ТЕСЕ.
Собственно, ребята этого застройщика мне и делали сантехнику и именно этого бренда.

:? У ТЕСЕ они ведь натяжные , у меня в доме делали в 2011.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую;
https://rozetka.com.ua/chivas_regal_080 ... /p4698890/
В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок.

рекомендую
https://rozetka.com.ua/chivas_regal_500 ... /p4699681/

апд
а если Байден то Древлянин Максу купон на 7кгрн в Гудвайн)
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 16 сер, 2020 22:12, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:38

  UA написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Та я в курсі, що "ліквід для себе" продається з дисконтом в мінус 50куе

Ну да, иногда -50 иногда +80: раз на раз не приходится

+80 это уже отдано прорабу за ремонт?

Уже можно смеяться?
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 21:42

  flyman написав:
  airmax78 написав:Да не нервничай, так, Флай. Ну купил неликвид - ничего страшного - ты же дешево покупал. Кстати, не понял про бумагу - ты же сам вкладываешься в бумагу.

Та я в курсі, що "ліквід для себе" продається з дисконтом в мінус 50куе

Піля! Я Airmax78 поважаю за вміння фіксувати збитки! Він молодець!

Купив, побачив, що помилився, фіксанув збиток!
Знову вклався, отримав ріст вартості, фіксанув прибуток!

Купив гарну хату за нормальні грощі. Однозначно не неліквід, і однозначно з нормальними документами!

Чи можливо було її купити дешевше? Х.з. - можливо, але це ще 2-3-4 роки чекати, і не факт, що купив би дешевше, і не факт, що купив би там.

Я думаю Airmax78 тільки часу шкода ((((

зі. Задовбали ви, лузери, чепляти Airmax78 :!:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:00

  change_pm написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Да не нервничай, так, Флай. Ну купил неликвид - ничего страшного - ты же дешево покупал. Кстати, не понял про бумагу - ты же сам вкладываешься в бумагу.

Та я в курсі, що "ліквід для себе" продається з дисконтом в мінус 50куе

Піля! Я Airmax78 поважаю за вміння фіксувати збитки! Він молодець!

Купив, побачив, що помилився, фіксанув збиток!
Знову вклався, отримав ріст вартості, фіксанув прибуток!

Купив гарну хату за нормальні грощі. Однозначно не неліквід, і однозначно з нормальними документами!

Чи можливо було її купити дешевше? Х.з. - можливо, але це ще 2-3-4 роки чекати, і не факт, що купив би дешевше, і не факт, що купив би там.

Я думаю Airmax78 тільки часу шкода ((((

зі. Задовбали ви, лузери, чепляти Airmax78 :!:

Зря Вы так.
Мне к примеру установки Макса по поводу МОПов и правильности застройки очень даже зашли. Часто перечитываю и конспектирую даже иногда.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 22:37

  airmax78 написав: Я виски не пью - куплю себе на них несколько бутылок вина.


Я тоже, но вы же первый предложили!
В гудвайне сто лет не был и не представляю несколько батлов хорошего вина там на 1000 грн. Неужели у них всё так подешевело? Но вам, как завсегдатаю, виднее.
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:12

  Первый написав:Ейр з Хумом вже в печінках сидять зі своїми уносітями і рибальскаями.

Нема щоб вернутися до справжніх радянських традицій. Ото проекти. Ото були архітектори! Ото квартири, а не сучасне гомно.
Необхідно берегти як зеницю ока останніх хто підтримує традиції.
А поки всі починають підтримувати традиції, подивимося на прекрасну радЯнську школу. Останній з могікан - дбк4.

Зображення


Шапо, давай лайк за традиції і нагадування про те яке воно правильне, радянське!



Перший, ви зраджуете своїм традиціям, замість лампового хрущика, ліпите новоділ.
Та питання не в цьому: чому ви та Ейр так наполегливо рухаете в масси усілякі Рибальські, Республікі та ФТ, але самі там чомусь не поспішаете жити? Це якесь нове роздвоєння особистості?
Чи ваші рекомендації то для плебса, бізнес і нічого особистого? Серед завсідників цієї гілки популярна думка, що переконання потрібно підкріплювати діями, то чого ж ви інших закликаете до цього, а самі те ігноруєте? Не гарно якось виходить. :oops:
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Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:42

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав: Я виски не пью - куплю себе на них несколько бутылок вина.


Я тоже, но вы же первый предложили!
В гудвайне сто лет не был и не представляю несколько батлов хорошего вина там на 1000 грн. Неужели у них всё так подешевело? Но вам, как завсегдатаю, виднее.

Тогда пусть это будут сертификаты гудвайна на 1000. Да, в гудвайне все дико подешевело - кризис же.
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