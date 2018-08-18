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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5044504550465047

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 165
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
30%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Нед 16 сер, 2020 23:47

  drevlyanin написав:
  Первый написав:Ейр з Хумом вже в печінках сидять зі своїми уносітями і рибальскаями.

Нема щоб вернутися до справжніх радянських традицій. Ото проекти. Ото були архітектори! Ото квартири, а не сучасне гомно.
Необхідно берегти як зеницю ока останніх хто підтримує традиції.
А поки всі починають підтримувати традиції, подивимося на прекрасну радЯнську школу. Останній з могікан - дбк4.


Шапо, давай лайк за традиції і нагадування про те яке воно правильне, радянське!



Перший, ви зраджуете своїм традиціям, замість лампового хрущика, ліпите новоділ.
Та питання не в цьому: чому ви та Ейр так наполегливо рухаете в масси усілякі Рибальські, Республікі та ФТ, але самі там чомусь не поспішаете жити? Це якесь нове роздвоєння особистості?
Чи ваші рекомендації то для плебса, бізнес і нічого особистого? Серед завсідників цієї гілки популярна думка, що переконання потрібно підкріплювати діями, то чого ж ви інших закликаете до цього, а самі те ігноруєте? Не гарно якось виходить. :oops:

Может потому что для себя покупаем в сегменте по-выше?
Но если бы я был готов поселиться на окраине - то между Эврикой, ДБК, Интергалом и КАН - выбор очевиден.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 00:25

  airmax78 написав:
  flyman написав:Тепер по суті.
Цоколь - фу, мансарда - фу, хрущик - фу, панелька - фу, українська цегла - фу.
Можна перелік об"єктів, доступних пересіченому, таке що не фуфу?

Чем меньше денег - тем тяжелее на них найти что-то приличное - тяжелее построить что-то приличное задешево и гораздо больше желающих купить. Не фу и доступное пересичному: первый дом Автографа на старте продаж, Квартет в 2015м, общажка в 2015м, Рыбальский от КГС в 2018м, Уноситихаус на старте продаж, ФТ и Республика на старте продаж. Наверное все.


Падаждите. Так Уноситихаус и сейчас стоит +- те же деньги в валюте, что и на старте. Мне вон с завидной регулярностью приходят СМСки об очередной акции там. О Квартете не вы ли писали в 2015, что стоит прямо на дороге и без придомовой да и это место чисто под посуточную сдачу. Кстати сбили меня, я подумывал туда влезть. :evil: Всё остальное ипеня и не лучшие мягко говоря райончики.
И если уж смотреть на Республику за окружной, то примерно такого же добра навалом в окрестностях Ирпеня, за вдвое меньший прайс.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 00:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

foxluck написав:
  flyman написав:Можна перелік об"єктів, доступних пересіченому, таке що не фуфу?

Нажаль в Україні пересічним доступно тільки "фу".
Чого це?
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 00:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  drevlyanin написав:Давайте конкретезируем условия пари: в случае признания победы Трампа на выборах в результате подсчета голосов избирателей, вы обязуетесь в недельный срок отправить по указанному мною адресу бутылку Чивас Регал например такую;
https://rozetka.com.ua/chivas_regal_080 ... /p4698890/
В случае победы Байдена, то же самое обязуюсь проделать я. Если согласны, пишите Ок.

рекомендую
https://rozetka.com.ua/chivas_regal_500 ... /p4699681/

апд
а если Байден то Древлянин Максу купон на 7кгрн в Гудвайн)
Ну а любителям вина - https://rozetka.com.ua/marlborough_sun_ ... /p11307538
Вполне ничего
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 00:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Чого це?

Тому що навіть ті хто купує "..Рыбальский от КГС в 2018м, ФТ и Республика на старте продаж.." вже непересічні за українськими мірками. Пересічні взагалі не купуюсь житло в новобудовах або купують економ-клас який "фе".

Я мав на увазі що в Україні дуже мало середнього класу (у всесвітньому розумінні).
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 00:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

foxluck написав:
  Faceless написав:Чого це?

Тому що навіть ті хто купує "..Рыбальский от КГС в 2018м, ФТ и Республика на старте продаж.." вже непересічні за українськими мірками. Пересічні взагалі не купуюсь житло в новобудовах або купують економ-клас який "фе".

А хто за вашою оцінкою "пересічні"? Одразу ж уточнимо, що мова про тих, хто може придбати нерухомість, тобто умовних касирів АТБ без заощаджень не розглядаємо. Мова ж не про об'єкти з цінниками в кількасот куо
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 00:45

  airmax78 написав:
  drevlyanin написав:
Перший, ви зраджуете своїм традиціям, замість лампового хрущика, ліпите новоділ.
Та питання не в цьому: чому ви та Ейр так наполегливо рухаете в масси усілякі Рибальські, Республікі та ФТ, але самі там чомусь не поспішаете жити? Це якесь нове роздвоєння особистості?
Чи ваші рекомендації то для плебса, бізнес і нічого особистого? Серед завсідників цієї гілки популярна думка, що переконання потрібно підкріплювати діями, то чого ж ви інших закликаете до цього, а самі те ігноруєте? Не гарно якось виходить. :oops:

Может потому что для себя покупаем в сегменте по-выше?
Но если бы я был готов поселиться на окраине - то между Эврикой, ДБК, Интергалом и КАН - выбор очевиден.


Вот видите, всё таки для плебса. "И буду долго тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой возбуждал".
Но беда в том, что покупающий для себя Навигатор, на ваши поучения лишь презрительно усмехнётся, в лучшем случае. Там цена решает в первую очередь. А кто может себе позволить ФТ и так там купит или будет смотреть на что-то получше (по его мнению). Так что вся ваша агитация в пустоту.
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