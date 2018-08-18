Додано: Пон 17 сер, 2020 00:25

airmax78 написав: flyman написав: Тепер по суті.

Цоколь - фу, мансарда - фу, хрущик - фу, панелька - фу, українська цегла - фу.

Можна перелік об"єктів, доступних пересіченому, таке що не фуфу? Тепер по суті.Цоколь - фу, мансарда - фу, хрущик - фу, панелька - фу, українська цегла - фу.Можна перелік об"єктів, доступних пересіченому, таке що не фуфу?

Чем меньше денег - тем тяжелее на них найти что-то приличное - тяжелее построить что-то приличное задешево и гораздо больше желающих купить. Не фу и доступное пересичному: первый дом Автографа на старте продаж, Квартет в 2015м, общажка в 2015м, Рыбальский от КГС в 2018м, Уноситихаус на старте продаж, ФТ и Республика на старте продаж. Наверное все. Чем меньше денег - тем тяжелее на них найти что-то приличное - тяжелее построить что-то приличное задешево и гораздо больше желающих купить. Не фу и доступное пересичному: первый дом Автографа на старте продаж, Квартет в 2015м, общажка в 2015м, Рыбальский от КГС в 2018м, Уноситихаус на старте продаж, ФТ и Республика на старте продаж. Наверное все.

Падаждите. Так Уноситихаус и сейчас стоит +- те же деньги в валюте, что и на старте. Мне вон с завидной регулярностью приходят СМСки об очередной акции там. О Квартете не вы ли писали в 2015, что стоит прямо на дороге и без придомовой да и это место чисто под посуточную сдачу. Кстати сбили меня, я подумывал туда влезть.Всё остальное ипеня и не лучшие мягко говоря райончики.И если уж смотреть на Республику за окружной, то примерно такого же добра навалом в окрестностях Ирпеня, за вдвое меньший прайс.