RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5045504650475048

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 165
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
30%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 01:43

  airmax78 написав:Ага, хорошо. И ты ставишь штуцер на Хохолок. Ок?


Не ок. Я нигде не писал, что он победит. Даже с использованием слов "возможно" и "как мне кажется".

А вот ты писал:
  airmax78 написав:Трамп известный лузер - не удивительно что лося отхватил. Я думаю что после пролета на этих выборах он сядет.


Полагаю, такая уверенная позиция достойна реальной ставки на проигрыш Хохолка!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7107
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1243 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 01:46

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ага, хорошо. И ты ставишь штуцер на Хохолок. Ок?


Не ок. Я нигде не писал, что он победит. Даже с использованием слов "возможно" и "как мне кажется".

А вот ты писал:
  airmax78 написав:Трамп известный лузер - не удивительно что лося отхватил. Я думаю что после пролета на этих выборах он сядет.


Полагаю, такая уверенная позиция достойна реальной ставки на проигрыш Хохолка!

Он не проиграет в привычном смысле. Будет задействована 14я поправка конституции. Я писал уже, что к этому идёт
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3831
З нами з: 22.05.16
Подякував: 79 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 01:48

  drevlyanin написав:
  airmax78 написав:
  flyman написав:Тепер по суті.
Цоколь - фу, мансарда - фу, хрущик - фу, панелька - фу, українська цегла - фу.
Можна перелік об"єктів, доступних пересіченому, таке що не фуфу?

Чем меньше денег - тем тяжелее на них найти что-то приличное - тяжелее построить что-то приличное задешево и гораздо больше желающих купить. Не фу и доступное пересичному: первый дом Автографа на старте продаж, Квартет в 2015м, общажка в 2015м, Рыбальский от КГС в 2018м, Уноситихаус на старте продаж, ФТ и Республика на старте продаж. Наверное все.


Падаждите. Так Уноситихаус и сейчас стоит +- те же деньги в валюте, что и на старте. Мне вон с завидной регулярностью приходят СМСки об очередной акции там. О Квартете не вы ли писали в 2015, что стоит прямо на дороге и без придомовой да и это место чисто под посуточную сдачу. Кстати сбили меня, я подумывал туда влезть. :evil: Всё остальное ипеня и не лучшие мягко говоря райончики.
И если уж смотреть на Республику за окружной, то примерно такого же добра навалом в окрестностях Ирпеня, за вдвое меньший прайс.

Фишка Республики в том что от неё до метро 500 метров.
Ирпень такое и близко не даёт. В Ирпене пробки даже по выходным, вчера заценил.
Кроме того, во дворе Республики огромный ТРЦ с кучей активностей, в то время как с Ирпеня до Лавины пилить и пилить.
Но да, она на 30% дороже чем комплексы по проще. Стоит ли оно того - вопрос философии. У них с продажами все очень и очень неплохо, так что скорее всего стоит.
Я уже писал, сам хотел там брать но в ноябре 2018 зассал что гривна упадёт и не взял рассрочку. Предлагали по 950 баксов за квадрат. Когда в 2019, спустя всего лишь пол года, было больше денег, а гривна окрепла оказалось что поезд ушёл, 1300 баксов уже хотели и это было на 500 баксов дороже чем то за сколько я взял другой комплекс.
Жалею что забоялся, но получил хороший урок на будущее.
Теперь вот жду второй шанс и искренне пытаюсь поверить в прогнозы здешних обвалистов, что бы все таки заехать в нормальный комплекс когда-то, пусть и потеряв время :)
Santehnik
 
Повідомлень: 500
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 129 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 02:58

  adeges написав:Поскольку очереди в ОП и повышение цен первички - факт, и ухудшение потребительских настроений https://lb.ua/economics/2020/08/14/4638 ... omika.html тоже факт, то это говорит о том, что в очередях стоят люди, чьи сбережения и доходы плохо коррелируют с народом в целом.

Но поскольку конечным потребителем инвестиционных квартир является все же население, то снижение спроса при перепродаже через 1-2 года несомненно почувствуется людьми из очередей в ОП. Кроме того, субститутами 90% первички является вторичка, с немодным кирпичом, отсутствующими мопами и местами вертикальной разводкой. Поэтому единственным по настоящему привлекательными сегментом инвестиций на сегодня является элит, где понты дороже денег и предложение крайне ограничено.

И очевидно все наростающее расслоение и геттонизация жилья. Но вот любопытно, что я не представляю как в маргинальных районах таких как виноградник и нивки могут быть жемчужины кана с соответствующим статусом.


Очевидно, надо ставить вопрос о том - Что делать с гетто за заборами новостроек от никонова с модными мопами? И как они посмели омрачать своим существованием вид из панорамных окон?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11118
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5050 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 03:05

  Первый написав:
  rjkz написав:
  airmax78 написав:Судя по сетке-кирпичеулавливателю над одним из входов - "качество дома безупречно".


ЗабейТЕ.
Там мопы не модные, украинский кирпич для нищебродов.


Так і є за деяким виключенням.

Зи. Ахметову не подобається. Дачу під плютами добудовує будівельниками з вокзалу. Та і Фірташу останнім часом не заходить. Не живе в цьому будинку. Мабудь і комуналку не платить:-)


Зи. Тесе у варшавському від забудовника. Невже еліт клас? Да і мопи дадуть фору. А ще є дитячий майданчик і спорт площадка, Оце ПОВЕЗЛО.


Там ТЕСЕ было в то время, когда весь остальной Киев строился с вертикальной разводкой стальными трубами. Я не помню сколько точно там потолки, но больше 3-х метров. В Варшавском сколько? И так любую мелочь. Я не фетиширую на этот дом, просто кто-то записал кирпичные дома в гето...я привел пример...один из нескольких таких домов.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11118
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5050 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 03:37

  Vadim V написав:
  rjkz написав:Ну какое качество может быть в доме из кипича, постройки начала 00-х.
То что заказчик всего дома ахметов, одна из квартир принадлежит фирташу, может говорить только о том, что дом строился пьяными строителями с вокзала.
Я на этом объекте впервые (начало 00-х) столкнулся с трубами на пресс-фитингах. ТЕСЕ.
Собственно, ребята этого застройщика мне и делали сантехнику и именно этого бренда.

:? У ТЕСЕ они ведь натяжные , у меня в доме делали в 2011.
Зображення


Ответил в ЛС.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11118
З нами з: 31.01.12
Подякував: 5050 раз.
Подякували: 2575 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 09:00

Добавлю насчет Республики. Был там недавно, весьма впечатлен как все сделано. Разницу в цене с Эврикой могу понять. Но проблема в том что сейчас для меня эта разница несущественна да и покупать не собираюсь.А вот когда покупал то вопрос 1к в Республике или 2к в Эврике был бы весьма не прост.
IgA
 
Повідомлень: 275
З нами з: 02.07.15
Подякував: 34 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5045504650475048
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 6 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1901, 1902, 1903
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19027 3137266
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 сер, 2020 09:57
flyman
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202056
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15085
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (88695)
17.08.2020 09:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.