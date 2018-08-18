Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:Тепер по суті. Цоколь - фу, мансарда - фу, хрущик - фу, панелька - фу, українська цегла - фу. Можна перелік об"єктів, доступних пересіченому, таке що не фуфу?
Чем меньше денег - тем тяжелее на них найти что-то приличное - тяжелее построить что-то приличное задешево и гораздо больше желающих купить. Не фу и доступное пересичному: первый дом Автографа на старте продаж, Квартет в 2015м, общажка в 2015м, Рыбальский от КГС в 2018м, Уноситихаус на старте продаж, ФТ и Республика на старте продаж. Наверное все.
Падаждите. Так Уноситихаус и сейчас стоит +- те же деньги в валюте, что и на старте. Мне вон с завидной регулярностью приходят СМСки об очередной акции там. О Квартете не вы ли писали в 2015, что стоит прямо на дороге и без придомовой да и это место чисто под посуточную сдачу. Кстати сбили меня, я подумывал туда влезть. Всё остальное ипеня и не лучшие мягко говоря райончики. И если уж смотреть на Республику за окружной, то примерно такого же добра навалом в окрестностях Ирпеня, за вдвое меньший прайс.
Фишка Республики в том что от неё до метро 500 метров. Ирпень такое и близко не даёт. В Ирпене пробки даже по выходным, вчера заценил. Кроме того, во дворе Республики огромный ТРЦ с кучей активностей, в то время как с Ирпеня до Лавины пилить и пилить. Но да, она на 30% дороже чем комплексы по проще. Стоит ли оно того - вопрос философии. У них с продажами все очень и очень неплохо, так что скорее всего стоит. Я уже писал, сам хотел там брать но в ноябре 2018 зассал что гривна упадёт и не взял рассрочку. Предлагали по 950 баксов за квадрат. Когда в 2019, спустя всего лишь пол года, было больше денег, а гривна окрепла оказалось что поезд ушёл, 1300 баксов уже хотели и это было на 500 баксов дороже чем то за сколько я взял другой комплекс. Жалею что забоялся, но получил хороший урок на будущее. Теперь вот жду второй шанс и искренне пытаюсь поверить в прогнозы здешних обвалистов, что бы все таки заехать в нормальный комплекс когда-то, пусть и потеряв время
adeges написав:Поскольку очереди в ОП и повышение цен первички - факт, и ухудшение потребительских настроений https://lb.ua/economics/2020/08/14/4638 ... omika.html тоже факт, то это говорит о том, что в очередях стоят люди, чьи сбережения и доходы плохо коррелируют с народом в целом.
Но поскольку конечным потребителем инвестиционных квартир является все же население, то снижение спроса при перепродаже через 1-2 года несомненно почувствуется людьми из очередей в ОП. Кроме того, субститутами 90% первички является вторичка, с немодным кирпичом, отсутствующими мопами и местами вертикальной разводкой. Поэтому единственным по настоящему привлекательными сегментом инвестиций на сегодня является элит, где понты дороже денег и предложение крайне ограничено.
И очевидно все наростающее расслоение и геттонизация жилья. Но вот любопытно, что я не представляю как в маргинальных районах таких как виноградник и нивки могут быть жемчужины кана с соответствующим статусом.
Очевидно, надо ставить вопрос о том - Что делать с гетто за заборами новостроек от никонова с модными мопами? И как они посмели омрачать своим существованием вид из панорамных окон?
airmax78 написав:Судя по сетке-кирпичеулавливателю над одним из входов - "качество дома безупречно".
ЗабейТЕ. Там мопы не модные, украинский кирпич для нищебродов.
Так і є за деяким виключенням.
Зи. Ахметову не подобається. Дачу під плютами добудовує будівельниками з вокзалу. Та і Фірташу останнім часом не заходить. Не живе в цьому будинку. Мабудь і комуналку не платить:-)
Зи. Тесе у варшавському від забудовника. Невже еліт клас? Да і мопи дадуть фору. А ще є дитячий майданчик і спорт площадка, Оце ПОВЕЗЛО.
Там ТЕСЕ было в то время, когда весь остальной Киев строился с вертикальной разводкой стальными трубами. Я не помню сколько точно там потолки, но больше 3-х метров. В Варшавском сколько? И так любую мелочь. Я не фетиширую на этот дом, просто кто-то записал кирпичные дома в гето...я привел пример...один из нескольких таких домов.
rjkz написав:Ну какое качество может быть в доме из кипича, постройки начала 00-х. То что заказчик всего дома ахметов, одна из квартир принадлежит фирташу, может говорить только о том, что дом строился пьяными строителями с вокзала. Я на этом объекте впервые (начало 00-х) столкнулся с трубами на пресс-фитингах. ТЕСЕ. Собственно, ребята этого застройщика мне и делали сантехнику и именно этого бренда.
У ТЕСЕ они ведь натяжные , у меня в доме делали в 2011.
Добавлю насчет Республики. Был там недавно, весьма впечатлен как все сделано. Разницу в цене с Эврикой могу понять. Но проблема в том что сейчас для меня эта разница несущественна да и покупать не собираюсь.А вот когда покупал то вопрос 1к в Республике или 2к в Эврике был бы весьма не прост.