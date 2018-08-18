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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5048504950505051>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 165
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
30%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 13:59

  sequence написав:
  drevlyanin написав:..
И если уж смотреть на Республику за окружной, то примерно такого же добра навалом в окрестностях Ирпеня, за вдвое меньший прайс.

а когда в Ирпень метро проведут?
тока не надо отвечать контр-вопросом "а когда теремки лесом засадят?"

почекай, мені тут недавно писали, що до Жуляни від Іподрома метро ніколи не проведуть,
так яке там метро у Республіки за окружною?
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:04

  Santehnik написав:
  drevlyanin написав:
Падаждите. Так Уноситихаус и сейчас стоит +- те же деньги в валюте, что и на старте. Мне вон с завидной регулярностью приходят СМСки об очередной акции там. О Квартете не вы ли писали в 2015, что стоит прямо на дороге и без придомовой да и это место чисто под посуточную сдачу. Кстати сбили меня, я подумывал туда влезть. :evil: Всё остальное ипеня и не лучшие мягко говоря райончики.
И если уж смотреть на Республику за окружной, то примерно такого же добра навалом в окрестностях Ирпеня, за вдвое меньший прайс.

Фишка Республики в том что от неё до метро 500 метров.
Ирпень такое и близко не даёт. В Ирпене пробки даже по выходным, вчера заценил.
Кроме того, во дворе Республики огромный ТРЦ с кучей активностей, в то время как с Ирпеня до Лавины пилить и пилить.
Но да, она на 30% дороже чем комплексы по проще. Стоит ли оно того - вопрос философии. У них с продажами все очень и очень неплохо, так что скорее всего стоит.
Я уже писал, сам хотел там брать но в ноябре 2018 зассал что гривна упадёт и не взял рассрочку. Предлагали по 950 баксов за квадрат. Когда в 2019, спустя всего лишь пол года, было больше денег, а гривна окрепла оказалось что поезд ушёл, 1300 баксов уже хотели и это было на 500 баксов дороже чем то за сколько я взял другой комплекс.
Жалею что забоялся, но получил хороший урок на будущее.
Теперь вот жду второй шанс и искренне пытаюсь поверить в прогнозы здешних обвалистов, что бы все таки заехать в нормальный комплекс когда-то, пусть и потеряв время :)


Ну вы исходите из ситуации, которая была раньше, но посмотрите, на "преимущество наличия метро под боком" в новых реалиях. Карантин уже показал как может быть, а ведь возможно это были только цветочки. К тому же не все пользуются метро, а как в Республике и окрестностях будут обстоять дела с трафиком и парковками, когда построят все 105! домов или сколько там запланировано?
ТРЦ кому то возможно и важен, но мне например нет, а вы лично что там забыли? Касаемо супермаркетов, то например в районе вокзала в Ирпене их 6 штук в трёх минутах хотьбы.
Салоны красоты, частные клиники и спортзалы то же в наличии.
Я ж не спорю, что кому то заходит Республика, на здоровье как говорится. Но возводить её в какой то абсолют по моему перебор. Как на меня первые очереди Республики и КТ рисовал не архитектор а художник-мультипликатор, и жить там должны не люди а какие то герои аниме :D .
Всё это конечно вкусовщина, но ИМХО эти комплексы устарели ещё не родившись. Вот Юнит возможно покажет новый уровень, но как верно заметил Хьюм-посмотрим.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А хто за вашою оцінкою "пересічні"? Одразу ж уточнимо, що мова про тих, хто може придбати нерухомість, тобто умовних касирів АТБ без заощаджень не розглядаємо. Мова ж не про об'єкти з цінниками в кількасот куо

Це все досить умовно, за якими крітеріями вважати дохід людини (чи родини) пересічним.
Але я бы відкинув 20% найбідниших і 20% найбагатших, а інших 60% посередині відніс би до пересічних.
Якщо брати все населення України (включно з касирами АТБ - бо вони теж мешканці України), то я думаю що купити будь-яке навіть економне житло в новобудові Києва можуть < 10% сімей. Тобто всі гравці на КРЖН вже непересічні.
А якщо розглядати тільки серед гравців на КРЖН, то вже є досить непогані комплекси, які може купити хтось із середніх за доходами 60% гравців КРЖН. При цьому буде мати гіршу локацію та можливо меншу площу, але більш гарний ЖК.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:15

  flyman написав:.. яке там метро у Республіки за окружною?

я не знаю, чувак. Думаю, называется Теремки.
То, что Теремки это дальнее "ЗаМКАДье", я давно знаю. Почти с рождения ;)
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:17

  zРадио написав:
  rustaman написав:Який кошик активів для пасивного доходу на Вашу думку доречний?
КРЖН ??%, депозити у валюті ??%, інше ??%


Так, навскидку - фондовый рынок США, недвижимость Польши (из того, чем ненакладно управлять из Украины), долларовые ОВГЗ и евробонды Украины. После очередной неминуемой девальвации - плюс гривневые депозиты

Дякую.З карантином, нерухомість за кордоном відпадає, надовго.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:21

  flyman написав:...
почекай, мені тут недавно писали, що до Жуляни від Іподрома метро ніколи не проведуть,
так яке там метро у Республіки за окружною?

Когда-то будет станция метро возле Жулянского моста, только идти она будет не от Ипподрома, а с Троещины через Вокзал и Севастопольскую площадь. Надеюсь, что некоторые из находящихся на форуме увидят это воочию.
А у Республики метро есть прямо сейчас, Теремки называется, 10мин пешком
Damien
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:34

  sequence написав:
  flyman написав:.. яке там метро у Республіки за окружною?

я не знаю, чувак. Думаю, называется Теремки.
То, что Теремки это дальнее "ЗаМКАДье", я давно знаю. Почти с рождения ;)

Республіка намічається аж до Жулян-2, єслі чьо.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:36

  Damien написав:
  flyman написав:...
почекай, мені тут недавно писали, що до Жуляни від Іподрома метро ніколи не проведуть,
так яке там метро у Республіки за окружною?

Когда-то будет станция метро возле Жулянского моста, только идти она будет не от Ипподрома, а с Троещины через Вокзал и Севастопольскую площадь. Надеюсь, что некоторые из находящихся на форуме увидят это воочию.
А у Республики метро есть прямо сейчас, Теремки называется, 10мин пешком

http://www.metro.kiev.ua/sites/default/files/images/persp_nov.gif
http://www.metro.kiev.ua/node/108
https://bigkyiv.com.ua/novyj-proekt-genplana-plyus-14-stantsij-metropolitena-i-16-4-km-linij-i/

Зображення
Востаннє редагувалось flyman в Пон 17 сер, 2020 14:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

для тих, хто погано бачить
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 14:54

hume



  hume написав:
  Bobua написав:А чи є десь у Києві, чи околицях, чи, хоча би, в цілій Україні, житло з такими краєвидами:
Зображення
(взяв з серіалу, містечко в Англії, називали Мурдейлом, але назва, зд., несправжня; а ще в тому серіалі хлопець їздить на вело дорогою, що повністю затінена деревами...)
Таке житло могло би виправдати сучасні ціни...


Да масса такого в заокружных полях. Вот например украинка, но такой себе пригород, но так же иногда оттуда намного быстрее, чем с борщаговских полей
Зображення


Схоже, за відчуттями, на Жахокром, з книги Дж. Мартина. ;)
Може, зимовість навіяла. :)
Але...
Все одно чомусь приємніше, аніж стара колгоспна традиція -- будинок в будинок.
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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