Додано: Пон 17 сер, 2020 14:04

Santehnik написав: drevlyanin написав:

Падаждите. Так Уноситихаус и сейчас стоит +- те же деньги в валюте, что и на старте. Мне вон с завидной регулярностью приходят СМСки об очередной акции там. О Квартете не вы ли писали в 2015, что стоит прямо на дороге и без придомовой да и это место чисто под посуточную сдачу. Кстати сбили меня, я подумывал туда влезть. Всё остальное ипеня и не лучшие мягко говоря райончики.

И если уж смотреть на Республику за окружной, то примерно такого же добра навалом в окрестностях Ирпеня, за вдвое меньший прайс. Падаждите. Так Уноситихаус и сейчас стоит +- те же деньги в валюте, что и на старте. Мне вон с завидной регулярностью приходят СМСки об очередной акции там. О Квартете не вы ли писали в 2015, что стоит прямо на дороге и без придомовой да и это место чисто под посуточную сдачу. Кстати сбили меня, я подумывал туда влезть.Всё остальное ипеня и не лучшие мягко говоря райончики.И если уж смотреть на Республику за окружной, то примерно такого же добра навалом в окрестностях Ирпеня, за вдвое меньший прайс.

Фишка Республики в том что от неё до метро 500 метров.

Ирпень такое и близко не даёт. В Ирпене пробки даже по выходным, вчера заценил.

Кроме того, во дворе Республики огромный ТРЦ с кучей активностей, в то время как с Ирпеня до Лавины пилить и пилить.

Но да, она на 30% дороже чем комплексы по проще. Стоит ли оно того - вопрос философии. У них с продажами все очень и очень неплохо, так что скорее всего стоит.

Я уже писал, сам хотел там брать но в ноябре 2018 зассал что гривна упадёт и не взял рассрочку. Предлагали по 950 баксов за квадрат. Когда в 2019, спустя всего лишь пол года, было больше денег, а гривна окрепла оказалось что поезд ушёл, 1300 баксов уже хотели и это было на 500 баксов дороже чем то за сколько я взял другой комплекс.

Жалею что забоялся, но получил хороший урок на будущее.

Теперь вот жду второй шанс и искренне пытаюсь поверить в прогнозы здешних обвалистов, что бы все таки заехать в нормальный комплекс когда-то, пусть и потеряв время Фишка Республики в том что от неё до метро 500 метров.Ирпень такое и близко не даёт. В Ирпене пробки даже по выходным, вчера заценил.Кроме того, во дворе Республики огромный ТРЦ с кучей активностей, в то время как с Ирпеня до Лавины пилить и пилить.Но да, она на 30% дороже чем комплексы по проще. Стоит ли оно того - вопрос философии. У них с продажами все очень и очень неплохо, так что скорее всего стоит.Я уже писал, сам хотел там брать но в ноябре 2018 зассал что гривна упадёт и не взял рассрочку. Предлагали по 950 баксов за квадрат. Когда в 2019, спустя всего лишь пол года, было больше денег, а гривна окрепла оказалось что поезд ушёл, 1300 баксов уже хотели и это было на 500 баксов дороже чем то за сколько я взял другой комплекс.Жалею что забоялся, но получил хороший урок на будущее.Теперь вот жду второй шанс и искренне пытаюсь поверить в прогнозы здешних обвалистов, что бы все таки заехать в нормальный комплекс когда-то, пусть и потеряв время

Ну вы исходите из ситуации, которая была раньше, но посмотрите, на "преимущество наличия метро под боком" в новых реалиях. Карантин уже показал как может быть, а ведь возможно это были только цветочки. К тому же не все пользуются метро, а как в Республике и окрестностях будут обстоять дела с трафиком и парковками, когда построят все 105! домов или сколько там запланировано?ТРЦ кому то возможно и важен, но мне например нет, а вы лично что там забыли? Касаемо супермаркетов, то например в районе вокзала в Ирпене их 6 штук в трёх минутах хотьбы.Салоны красоты, частные клиники и спортзалы то же в наличии.Я ж не спорю, что кому то заходит Республика, на здоровье как говорится. Но возводить её в какой то абсолют по моему перебор. Как на меня первые очереди Республики и КТ рисовал не архитектор а художник-мультипликатор, и жить там должны не люди а какие то герои анимеВсё это конечно вкусовщина, но ИМХО эти комплексы устарели ещё не родившись. Вот Юнитпокажет новый уровень, но как верно заметил Хьюм-посмотрим.