Додано: Пон 17 сер, 2020 15:41

drevlyanin написав: Ну вы исходите из ситуации, которая была раньше, но посмотрите, на "преимущество наличия метро под боком" в новых реалиях. Карантин уже показал как может быть, а ведь возможно это были только цветочки. К тому же не все пользуются метро, а как в Республике и окрестностях будут обстоять дела с трафиком и парковками, когда построят все 105! домов или сколько там запланировано? Ну вы исходите из ситуации, которая была раньше, но посмотрите, на "преимущество наличия метро под боком" в новых реалиях. Карантин уже показал как может быть, а ведь возможно это были только цветочки. К тому же не все пользуются метро, а как в Республике и окрестностях будут обстоять дела с трафиком и парковками, когда построят все 105! домов или сколько там запланировано?

drevlyanin написав: ТРЦ кому то возможно и важен, но мне например нет, а вы лично что там забыли? Касаемо супермаркетов, то например в районе вокзала в Ирпене их 6 штук в трёх минутах хотьбы.

Салоны красоты, частные клиники и спортзалы то же в наличии.

Я ж не спорю, что кому то заходит Республика, на здоровье как говорится. Но возводить её в какой то абсолют по моему перебор. Как на меня первые очереди Республики и КТ рисовал не архитектор а художник-мультипликатор, и жить там должны не люди а какие то герои аниме . ТРЦ кому то возможно и важен, но мне например нет, а вы лично что там забыли? Касаемо супермаркетов, то например в районе вокзала в Ирпене их 6 штук в трёх минутах хотьбы.Салоны красоты, частные клиники и спортзалы то же в наличии.Я ж не спорю, что кому то заходит Республика, на здоровье как говорится. Но возводить её в какой то абсолют по моему перебор. Как на меня первые очереди Республики и КТ рисовал не архитектор а художник-мультипликатор, и жить там должны не люди а какие то герои аниме

drevlyanin написав: Всё это конечно вкусовщина, но ИМХО эти комплексы устарели ещё не родившись. Вот Юнит возможно покажет новый уровень, но как верно заметил Хьюм-посмотрим. Всё это конечно вкусовщина, но ИМХО эти комплексы устарели ещё не родившись. Вот Юнит возможно покажет новый уровень, но как верно заметил Хьюм-посмотрим.

На самом деле в вопросе трафика конечно там будет всё гораздо хуже чем сейчас. Это понятно.Там будет новая дорога которая соеденит Житомирскую трассу и Одесскую. Не тот КОД что анонсировали зеленые, а более лайтовая версия - 4 полосная дорога которая пройдет через Петропавловскую, Софиевскую Борщаговки, Вишневое и выйдет аккурат к Республике.Тут её хорошо видно.Эта дорога возьмет на себя основной поток машин, которые сейчас едут с Вишневого и Борщаговок на Киев. Поэтому по сути Республика действительно будет зажата с двух сторон Окружными с сильным трафиком.В самой же Республике будет аж 2 паралельные городские улицы (многие инвесторы Республики когда я им этот план показывают начинают с пеной у рта доказывать что мол "всё чес, нам пообещали закрытую территорию, КАН не дураки, нас не обманут), но реальность их потом вернет на землю, через лет 5.Так вот эти обе улицы будут выводить на этот новый обход + соединять его с ТРЦ, поэтому по сути тут будет ситуация с авто такая же как и в Комфорт Тауне, несколько выездов которые по утрам и вечерам будут забиты машинами и толкотня.Именно поэтому я рассматривал Республику как комплекс у метро, куда реально через дворы доходишь за 5 минут и едешь потом в город без пробок с конечной станции, тоесть в поезде можно занять удобное место.Глядя на перспективы развития метро в городе - я пока не вижу второго шанса на комплекс такого типа настолько близко к метро.Ну ТРЦ под боком это когда ты за какой-то мелочью можешь чуть ли не в домашних тапках выйти. Да, многим такое соседство наоборот не нравится - мол лишний трафик шум и т д.Понятное дело что в абсолют возводить не стоит, и я например прекрасно понимаю что та Республика что есть сегодня не будет той Республикой которая будет сдана потом. Это сейчас она выглядит как красивый санаторий, а потом когда там начнется движ, то она будет гораздо менее привлекательная. Именно поэтому я впринципе готов за неё заплатить 1000$, но не готов 1300$. Хотя честно говоря, продажники в КАНе меня почти дожали, мол "та возьмите рассрочку на годик, вы потом через 5 лет забудете про тот год выплат, а квартира на всю жизнь"... там черти хорошо работает)Но тем не менее, выйти во двор полежать на траве или посидеть на лавочке там по прежнему можно будет, даже когда всё это заселят, территория станет не полностью закрытой и рядом будет постоянный трафик.Не далеко от Республики есть впринципе плюс минус похожий по концепции комплекс - ЖК София. Там тоже хорошее озеленение, огромная территория (открытая по сути), куча активностей во дворах и активная коммерция. Там ребята заморочились даже технологические постройки деревьями прикрывать.Но все дворы заставлены машинами и нереальное количество асфальта просто убивают всё впечатление. Республика старается это всё скрыть.Ну лет 10 у них на самом деле есть. Потом появится Республика-2 в которой догадаются сделать подземный паркинг под комплексом и полностью спрятать машины с территории)Юнит это всё же чуть другое. Республика это нечто похожее на санаторий, а Юнит это просто красивая часть города.P.S Для Флая - застройка Республики сейчас идёт вдоль Теремковской, поэтому ответвление никак не сделает Республику ближе к метро. Те новые станции запланированы очень далеко от застройки которая будет происходить в ближайшие годы.