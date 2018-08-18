Santehnik
ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:43
Santehnik
ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:57
Кто такой фонд финансирования? ФГВФЛ, что-ли? Он - фонд гарантирования
Относительно "вытянут понемногу" - на 6,36 млрд грн продать объектов на сегодня не просто сложно, а безумно сложно. Особенно, учитывая то, что после УБ по большинству ее проектов непроданным остается один неликвид (а что еще могло быть не продано в условиях ажиотажа, и как его вообще продавать в условиях отсутствия ажиотажа??) Разве только девальвация подсобит...
Мне кажется, вам нужно светофильтр в очках менять - слишком много розового
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:23
Зрада
Не допускаете что вам нужно "очки" менять? Я, "рядовой нищеброд" сегодня говорил с КГС - (подайте) продайте нищеброду не большую коммерцию хоть где нибудь (правый берег), грят бери 1500м2, куда меньше... Все раскуплено
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:37
Сочиняете складно. Но со мной - не прокатит!
Вот вам список нежилых, в т.ч. коммерческих, объектов КГС - обновляется регулярно.
Но даже если бы их не было, отсутствие не значит ажиотажного спроса. Может быть, их давно не было и в предложении, и вы просто не по адресу обратились...
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:59
Тут половина обліківок - ріелтори та представники забудовника. Нічого нового для тих, хто в темі.
Хіба в Московії не так з форумами по нерухомості?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:03
Идем вниз? 22 штуки гостинка в районе Кирилловской церкви. Насколько я видел, последний год в тех местах меньше 25 ничего не было.
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:07
буде біля 15Куе, можна начинати торг,
запасаємся попкорном
https://fi202x.blogspot.com/
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