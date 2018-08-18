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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5049505050515052

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 165
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
30%
50
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 165
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:43

Santehnik

ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:57

  sequence написав:
  UA написав:
Теперь мы подходим к главной составляющей любого строительства – финансированию. У всех вопрос – за какие средства "Киевгорстрой" планирует закончить эти недострои?

Согласно первичному аудиту, общая сумма, необходимая на завершение всех объектов – 8,45 млрд грн, из них нереализованной недвижимости и доплат – 6,36 млрд, и дефицит примерно в 2,1 млрд.

http://budport.com.ua/news/18427-nedost ... evgorstroy

1) аудит объектов проводился по принципу 3-П "пол-палец-потолок". Итоговый разрыв будет определяться по ходу;
2) решением Киевсовета отменили паевые для всех объектов УБ - это тоже деньги;
3) с 1го сентября подымают ценник для всего нераспроданного и для "рассрочников"

В общем, вытянут понемногу - ситуация намного перспективней Аркады. Сейчас идут бодания между фондом финансирования и КГС, но глобально стройки с сентября будут понемногу восстанавливаться


Кто такой фонд финансирования? ФГВФЛ, что-ли? Он - фонд гарантирования :D

Относительно "вытянут понемногу" - на 6,36 млрд грн продать объектов на сегодня не просто сложно, а безумно сложно. Особенно, учитывая то, что после УБ по большинству ее проектов непроданным остается один неликвид (а что еще могло быть не продано в условиях ажиотажа, и как его вообще продавать в условиях отсутствия ажиотажа??) Разве только девальвация подсобит...

Мне кажется, вам нужно светофильтр в очках менять - слишком много розового :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:23

Зрада
Не допускаете что вам нужно "очки" менять? Я, "рядовой нищеброд" сегодня говорил с КГС - (подайте) продайте нищеброду не большую коммерцию хоть где нибудь (правый берег), грят бери 1500м2, куда меньше... Все раскуплено
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:37

  lejko_vit написав:Зрада
Не допускаете что вам нужно "очки" менять? Я, "рядовой нищеброд" сегодня говорил с КГС - (подайте) продайте нищеброду не большую коммерцию хоть где нибудь (правый берег), грят бери 1500м2, куда меньше... Все раскуплено


Сочиняете складно. Но со мной - не прокатит!

Вот вам список нежилых, в т.ч. коммерческих, объектов КГС - обновляется регулярно.

Но даже если бы их не было, отсутствие не значит ажиотажного спроса. Может быть, их давно не было и в предложении, и вы просто не по адресу обратились...

https://kmb.ua/wp-content/uploads/2020/ ... -17.08.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:59

  zРадио написав:Santehnik

ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?

Тут половина обліківок - ріелтори та представники забудовника. Нічого нового для тих, хто в темі.
Хіба в Московії не так з форумами по нерухомості?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:03

Идем вниз? 22 штуки гостинка в районе Кирилловской церкви. Насколько я видел, последний год в тех местах меньше 25 ничего не было.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:07

  hxbbgaf написав:Идем вниз? 22 штуки гостинка в районе Кирилловской церкви. Насколько я видел, последний год в тех местах меньше 25 ничего не было.

буде біля 15Куе, можна начинати торг,
запасаємся попкорном
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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