Santehnik
ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?
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Додано: Пон 17 сер, 2020 20:43
Santehnik
ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?
Додано: Пон 17 сер, 2020 20:57
Кто такой фонд финансирования? ФГВФЛ, что-ли? Он - фонд гарантирования
Относительно "вытянут понемногу" - на 6,36 млрд грн продать объектов на сегодня не просто сложно, а безумно сложно. Особенно, учитывая то, что после УБ по большинству ее проектов непроданным остается один неликвид (а что еще могло быть не продано в условиях ажиотажа, и как его вообще продавать в условиях отсутствия ажиотажа??) Разве только девальвация подсобит...
Мне кажется, вам нужно светофильтр в очках менять - слишком много розового
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:23
Зрада
Не допускаете что вам нужно "очки" менять? Я, "рядовой нищеброд" сегодня говорил с КГС - (подайте) продайте нищеброду не большую коммерцию хоть где нибудь (правый берег), грят бери 1500м2, куда меньше... Все раскуплено
Додано: Пон 17 сер, 2020 21:37
Сочиняете складно. Но со мной - не прокатит!
Вот вам список нежилых, в т.ч. коммерческих, объектов КГС - обновляется регулярно.
Но даже если бы их не было, отсутствие не значит ажиотажного спроса. Может быть, их давно не было и в предложении, и вы просто не по адресу обратились...
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:03
Идем вниз? 22 штуки гостинка в районе Кирилловской церкви.
Насколько я видел, последний год в тех местах меньше 25 ничего не было.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 17 сер, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 17 сер, 2020 22:07
буде біля 15Куе, можна начинати торг,
запасаємся попкорном
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:03
Ну если вы ищете подобие санатория, то может в сторону Липинки или Итальянского квартала посмотреть? Да, территория там попроще, но и такого сумашедшего движа не предвидится.
Ну или в Пуще-Водице что то смотреть. В последних двух метро конечно нет и не предвидеться, но вам же вроде бы (если я правильно помню) и не нужно каждый день на работу к 8-00.
Вот например вариант па 1150:
Додано: Пон 17 сер, 2020 23:08
Хелоу, коллеги.
Здается мне, что слишком агрессивно всем долбят - все будет плохо, кыза, катастрофа... Бизнес, манюпаса напугали до нестямы. Все залегли в зеленом кеше и ждут.
Мое ихмо - если путинненападет, будет все круто в неньке. Самое время искать интересные активы здесь и входить.
Версия складывается из десятков маленьких деталей, писать долго.
Зы: на обсуждения нема часу, сори, стройка, сезон варенья и другие хлопоты
осторожно, пишу из провинции
Додано: Вів 18 сер, 2020 00:03
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Крыжановке сейчас хорошо, но людей мало
Додано: Вів 18 сер, 2020 00:06
flyman что ты тут намалевал? Закрасил и автостанцию, и Эпицентр, и ТЦ Метро... Такое чувство, что ты не знаешь местности той, если сомневаешься , что 10 мин у Республики до метро. Это максимум 10, можно и за 5 от некоторых домов.
И вход в метро есть по стороне Теремковской, не надо Одесскую трассу переходить
Востаннє редагувалось Damien в Вів 18 сер, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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