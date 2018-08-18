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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5050505150525053>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:43

Santehnik

ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 20:57

  sequence написав:
  UA написав:
Теперь мы подходим к главной составляющей любого строительства – финансированию. У всех вопрос – за какие средства "Киевгорстрой" планирует закончить эти недострои?

Согласно первичному аудиту, общая сумма, необходимая на завершение всех объектов – 8,45 млрд грн, из них нереализованной недвижимости и доплат – 6,36 млрд, и дефицит примерно в 2,1 млрд.

http://budport.com.ua/news/18427-nedost ... evgorstroy

1) аудит объектов проводился по принципу 3-П "пол-палец-потолок". Итоговый разрыв будет определяться по ходу;
2) решением Киевсовета отменили паевые для всех объектов УБ - это тоже деньги;
3) с 1го сентября подымают ценник для всего нераспроданного и для "рассрочников"

В общем, вытянут понемногу - ситуация намного перспективней Аркады. Сейчас идут бодания между фондом финансирования и КГС, но глобально стройки с сентября будут понемногу восстанавливаться


Кто такой фонд финансирования? ФГВФЛ, что-ли? Он - фонд гарантирования :D

Относительно "вытянут понемногу" - на 6,36 млрд грн продать объектов на сегодня не просто сложно, а безумно сложно. Особенно, учитывая то, что после УБ по большинству ее проектов непроданным остается один неликвид (а что еще могло быть не продано в условиях ажиотажа, и как его вообще продавать в условиях отсутствия ажиотажа??) Разве только девальвация подсобит...

Мне кажется, вам нужно светофильтр в очках менять - слишком много розового :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:23

Зрада
Не допускаете что вам нужно "очки" менять? Я, "рядовой нищеброд" сегодня говорил с КГС - (подайте) продайте нищеброду не большую коммерцию хоть где нибудь (правый берег), грят бери 1500м2, куда меньше... Все раскуплено
lejko_vit
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 21:37

  lejko_vit написав:Зрада
Не допускаете что вам нужно "очки" менять? Я, "рядовой нищеброд" сегодня говорил с КГС - (подайте) продайте нищеброду не большую коммерцию хоть где нибудь (правый берег), грят бери 1500м2, куда меньше... Все раскуплено


Сочиняете складно. Но со мной - не прокатит!

Вот вам список нежилых, в т.ч. коммерческих, объектов КГС - обновляется регулярно.

Но даже если бы их не было, отсутствие не значит ажиотажного спроса. Может быть, их давно не было и в предложении, и вы просто не по адресу обратились...

https://kmb.ua/wp-content/uploads/2020/ ... -17.08.pdf
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:03

Идем вниз? 22 штуки гостинка в районе Кирилловской церкви.
https://smrealty.est.ua/ru/17577844/
Насколько я видел, последний год в тех местах меньше 25 ничего не было.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Пон 17 сер, 2020 22:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 22:07

  hxbbgaf написав:Идем вниз? 22 штуки гостинка в районе Кирилловской церкви. Насколько я видел, последний год в тех местах меньше 25 ничего не было.

буде біля 15Куе, можна начинати торг,
запасаємся попкорном
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:03

  Santehnik написав:Ну лет 10 у них на самом деле есть. Потом появится Республика-2 в которой догадаются сделать подземный паркинг под комплексом и полностью спрятать машины с территории)
Юнит это всё же чуть другое. Республика это нечто похожее на санаторий, а Юнит это просто красивая часть города.



Ну если вы ищете подобие санатория, то может в сторону Липинки или Итальянского квартала посмотреть? Да, территория там попроще, но и такого сумашедшего движа не предвидится.
Ну или в Пуще-Водице что то смотреть. В последних двух метро конечно нет и не предвидеться, но вам же вроде бы (если я правильно помню) и не нужно каждый день на работу к 8-00.
Вот например вариант па 1150:

https://rieltor.ua/ru/flats-sale/view/9 ... nal_rank_1
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Повідомлення Додано: Пон 17 сер, 2020 23:08

Хелоу, коллеги.
Здается мне, что слишком агрессивно всем долбят - все будет плохо, кыза, катастрофа... Бизнес, манюпаса напугали до нестямы. Все залегли в зеленом кеше и ждут.
Мое ихмо - если путинненападет, будет все круто в неньке. Самое время искать интересные активы здесь и входить.
Версия складывается из десятков маленьких деталей, писать долго.
Зы: на обсуждения нема часу, сори, стройка, сезон варенья и другие хлопоты :)
осторожно, пишу из провинции
vhata
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Крыжановке сейчас хорошо, но людей мало
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:06

  flyman написав:для тих, хто погано бачить
Зображення

flyman что ты тут намалевал? Закрасил и автостанцию, и Эпицентр, и ТЦ Метро... Такое чувство, что ты не знаешь местности той, если сомневаешься , что 10 мин у Республики до метро. Это максимум 10, можно и за 5 от некоторых домов.
  flyman написав:
  Santehnik написав:P.S Для Флая - застройка Республики сейчас идёт вдоль Теремковской, поэтому ответвление никак не сделает Республику ближе к метро. Те новые станции запланированы очень далеко от застройки которая будет происходить в ближайшие годы.

зараз то так, але там цілий мікрорайон буде, а на кілька будинків.
І вхід в метро, там через дорогу на Одесу, так що 10 хв. пішки - досить оптимістично.

И вход в метро есть по стороне Теремковской, не надо Одесскую трассу переходить
Востаннє редагувалось Damien в Вів 18 сер, 2020 00:18, всього редагувалось 1 раз.
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