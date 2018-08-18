Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:На самом деле в вопросе трафика конечно там будет всё гораздо хуже чем сейчас. Это понятно. Там будет новая дорогакоторая соеденит Житомирскую трассу и Одесскую. Не тот КОД что анонсировали зеленые, а более лайтовая версия - 4 полосная дорога которая пройдет через Петропавловскую, Софиевскую Борщаговки, Вишневое и выйдет аккурат к Республике. http://kievgenplan.grad.gov.ua/wp-conte ... %D0%B8.jpg Тут её хорошо видно. Эта дорога возьмет на себя основной поток машин, которые сейчас едут с Вишневого и Борщаговок на Киев. Поэтому по сути Республика действительно будет зажата с двух сторон Окружными с сильным трафиком. ы.
Мне вот интересно как она будет выходить на одесскую трассу... Кто гулял в районе ЖК Абрикосового, тот видел, что там улица узенькая между Гатным и Киевом с застройкой по обеим сторонам. Там невозможно сделать 4 полосы никак
vhata написав:Хелоу, коллеги. Здается мне, что слишком агрессивно всем долбят - все будет плохо, кыза, катастрофа... Бизнес, манюпаса напугали до нестямы. Все залегли в зеленом кеше и ждут. Мое ихмо - если путинненападет, будет все круто в неньке. Самое время искать интересные активы здесь и входить. Версия складывается из десятков маленьких деталей, писать долго. Зы: на обсуждения нема часу, сори, стройка, сезон варенья и другие хлопоты
vhata написав:Хелоу, коллеги. Здается мне, что слишком агрессивно всем долбят - все будет плохо, кыза, катастрофа... Бизнес, манюпаса напугали до нестямы. Все залегли в зеленом кеше и ждут. Мое ихмо - если путинненападет, будет все круто в неньке. Самое время искать интересные активы здесь и входить. Версия складывается из десятков маленьких деталей, писать долго. Зы: на обсуждения нема часу, сори, стройка, сезон варенья и другие хлопоты
Еееееееее, так не чесно!!! Знайдіть, будь ласка час і напишіть, як не тут, то хоч мені в приват! Буду чекати з нетерпінням!!!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?
Я не обыватель, я инвестор который более года выбирал себе свой первый объект, а теперь коплю и выбираю себе следующий. Поэтому приходится немного изучать стройки и смотреть что продают в сегменте моего уровня - эконом / комфорт. При этом я без понятия что происходит в объектах с ценником от 1500$ так как это не мой уровень.
Santehnik написав:На самом деле в вопросе трафика конечно там будет всё гораздо хуже чем сейчас. Это понятно. Там будет новая дорогакоторая соеденит Житомирскую трассу и Одесскую. Не тот КОД что анонсировали зеленые, а более лайтовая версия - 4 полосная дорога которая пройдет через Петропавловскую, Софиевскую Борщаговки, Вишневое и выйдет аккурат к Республике. http://kievgenplan.grad.gov.ua/wp-conte ... %D0%B8.jpg Тут её хорошо видно. Эта дорога возьмет на себя основной поток машин, которые сейчас едут с Вишневого и Борщаговок на Киев. Поэтому по сути Республика действительно будет зажата с двух сторон Окружными с сильным трафиком. ы.
Мне вот интересно как она будет выходить на одесскую трассу... Кто гулял в районе ЖК Абрикосового, тот видел, что там улица узенькая между Гатным и Киевом с застройкой по обеим сторонам. Там невозможно сделать 4 полосы никак
Если призумить чуть чуть картинку, то видно что та дорога нарисована между абрикосом и застройкой на краю Гатного, не трогая существующую улицу. Но проблема будет чуть дальше, возле зданий институтов нужно будет сносить несколько частных участков.