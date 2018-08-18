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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:18

  vhata написав:Хелоу, коллеги.
Здается мне, что слишком агрессивно всем долбят - все будет плохо, кыза, катастрофа... Бизнес, манюпаса напугали до нестямы. Все залегли в зеленом кеше и ждут.
Мое ихмо - если путинненападет, будет все круто в неньке. Самое время искать интересные активы здесь и входить.
Версия складывается из десятков маленьких деталей, писать долго.
Зы: на обсуждения нема часу, сори, стройка, сезон варенья и другие хлопоты :)

Дразните Зраду?
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:31

  vhata написав:Хелоу, коллеги.
Здается мне, что слишком агрессивно всем долбят - все будет плохо, кыза, катастрофа... Бизнес, манюпаса напугали до нестямы. Все залегли в зеленом кеше и ждут.
Мое ихмо - если путинненападет, будет все круто в неньке. Самое время искать интересные активы здесь и входить.
Версия складывается из десятков маленьких деталей, писать долго.
Зы: на обсуждения нема часу, сори, стройка, сезон варенья и другие хлопоты :)

Еееееееее, так не чесно!!!
Знайдіть, будь ласка час і напишіть, як не тут, то хоч мені в приват! :D
Буду чекати з нетерпінням!!! :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:36

  zРадио написав:Santehnik

ваше владение деталями относительно некоторых стройплощадок несовместимо со статусом обывателя, пусть даже из строительного бизнеса. Или вы не скрываете, что являетесь сотрудником застройщика?

Я не обыватель, я инвестор который более года выбирал себе свой первый объект, а теперь коплю и выбираю себе следующий. Поэтому приходится немного изучать стройки и смотреть что продают в сегменте моего уровня - эконом / комфорт.
При этом я без понятия что происходит в объектах с ценником от 1500$ так как это не мой уровень.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:48

  Damien написав:
  Santehnik написав:На самом деле в вопросе трафика конечно там будет всё гораздо хуже чем сейчас. Это понятно.
Там будет новая дорога которая соеденит Житомирскую трассу и Одесскую. Не тот КОД что анонсировали зеленые, а более лайтовая версия - 4 полосная дорога которая пройдет через Петропавловскую, Софиевскую Борщаговки, Вишневое и выйдет аккурат к Республике.
http://kievgenplan.grad.gov.ua/wp-conte ... %D0%B8.jpg
Тут её хорошо видно.
Эта дорога возьмет на себя основной поток машин, которые сейчас едут с Вишневого и Борщаговок на Киев. Поэтому по сути Республика действительно будет зажата с двух сторон Окружными с сильным трафиком.
ы.

Мне вот интересно как она будет выходить на одесскую трассу... Кто гулял в районе ЖК Абрикосового, тот видел, что там улица узенькая между Гатным и Киевом с застройкой по обеим сторонам. Там невозможно сделать 4 полосы никак

Если призумить чуть чуть картинку, то видно что та дорога нарисована между абрикосом и застройкой на краю Гатного, не трогая существующую улицу.
Но проблема будет чуть дальше, возле зданий институтов нужно будет сносить несколько частных участков.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 00:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

МВФ працює: https://news.finance.ua/ru/news/-/47664 ... nie-dolgov
Я надеялся, что эта хрень не пройдет. По-моему даже тут писал.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 08:03

  hxbbgaf написав:Идем вниз? 22 штуки гостинка в районе Кирилловской церкви.
https://smrealty.est.ua/ru/17577844/
Насколько я видел, последний год в тех местах меньше 25 ничего не было.

Поменяли на 32. Сглазил. Называется, желаю удачи.
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 08:17

  airmax78 написав:МВФ працює: https://news.finance.ua/ru/news/-/47664 ... nie-dolgov
Я надеялся, что эта хрень не пройдет. По-моему даже тут писал.

Яке МВФ?
Це Зе, він працює.
Молодець!
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:19

  airmax78 написав:МВФ працює: https://news.finance.ua/ru/news/-/47664 ... nie-dolgov
Я надеялся, что эта хрень не пройдет. По-моему даже тут писал.


Если продвинут возможность выселения должников из квартир. То рынок недвижки обвалится. Так как банки вывалят на рынок десятки тысяч кредитных квартир по тому же киеву, набраных в 2005-2010 годах..

Как не новость, так дупы растишек будут гореть.

Кстате по 100 гектар можно будеь купить на физика через год, это интереснее беспонтового бетона.
xio13
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 09:44

  xio13 написав:..
Если продвинут возможность выселения должников из квартир. То рынок недвижки обвалится. Так как банки вывалят на рынок десятки тысяч кредитных квартир по тому же киеву, набраных в 2005-2010 годах..

хрен там. Многие банки уже давно списали/продали коллекторам с баланса эти долги, так как под них приходилось формировать резервы. Коллекторы те, да - могут забрать и выставить дешево, бо покупали долги за 10% от номинала. В большинстве своем, квартиры будут выкуплены проживающими там, пусть даже путем рефинансирования ипотеки. Многие проживающие свои долги давно позакрывали путем договорняков с банками.
Короче, этот "навес" отменяется
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Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Посмотрел что строят в столице мордора. Ну что могу сказать, однозначно проекты центральной и прицентральной части города намного интересней, уровнем повыше. Так же есть ряд домов, так называемых небоскрёбов, которых у нас нет (гилливер и парус не берем, это офисы). Но, всё низкоэтажное в пределах садового это где то около 15куе метр. В 60ти этажных высотах, по плотности которым Артур мхитарян просто завидует, стоимость стартует от 4 куе (это либо в втрой этаж, либо 300 метров.) Кстати низкоэтажные проекты напоминают ваяние геоса в Будапеште.

Что очень понравилось это то, что центральную часть города гвном не застраивают.

То есть если бы у нас можно было ставить такие ценники, то количество действительно достойных проектов увеличилось бы в разы.
Востаннє редагувалось hume в Вів 18 сер, 2020 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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