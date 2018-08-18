Додано: Вів 18 сер, 2020 10:01

Посмотрел что строят в столице мордора. Ну что могу сказать, однозначно проекты центральной и прицентральной части города намного интересней, уровнем повыше. Так же есть ряд домов, так называемых небоскрёбов, которых у нас нет (гилливер и парус не берем, это офисы). Но, всё низкоэтажное в пределах садового это где то около 15куе метр. В 60ти этажных высотах, по плотности которым Артур мхитарян просто завидует, стоимость стартует от 4 куе (это либо в втрой этаж, либо 300 метров.) Кстати низкоэтажные проекты напоминают ваяние геоса в Будапеште.



Что очень понравилось это то, что центральную часть города гвном не застраивают.



То есть если бы у нас можно было ставить такие ценники, то количество действительно достойных проектов увеличилось бы в разы.