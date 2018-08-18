Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Закон сохранения людей и квартир. Есть квартиры, в них живут люди. Если этих людей выселить, они купят себе квартиру (может и свою) или начнут арендовать, заняв другую квартиру. В результате всех этих перестановок ни количество квартир, ни количество живущих в Киеве не изменится, но у банков буду развязаны руки в предоставлении ипотеки.
xio13 написав:Кстате по 100 гектар можно будеь купить на физика через год, это интереснее беспонтового бетона.
Может быть, а может не быть. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/6/662629/ На рынке земли вполне может надуться со временем пузырь и те, кто вскочил первым заработают. Или пролетят. Квартира для большинства более привычный инструмент. Ее можно пощупать, документы на нее более защищены, чем на землю, ее можно самостоятельно сдать в аренду, а не за сколько дают фермеру. Доходность от сдачи земли ниже.
hume написав:..в пределах садового это где то около 15куе метр. ..
да за такие деньги флай выкупит все цоколи в балашихе!
краще скажи, метро на Крейсера Аврори буде найближчі сім років, чи вся Республіка буде ходити на кінцеву м.Теремки? Там тільки від крайніх будинків буде 10+хв, а як забудують всю Республіку, то з дальнього кінця буде не менше 25хв пішки.
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 сер, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз.
Если продвинут возможность выселения должников из квартир. То рынок недвижки обвалится. Так как банки вывалят на рынок десятки тысяч кредитных квартир по тому же киеву, набраных в 2005-2010 годах..
Как не новость, так дупы растишек будут гореть.
Кстате по 100 гектар можно будеь купить на физика через год, это интереснее беспонтового бетона.
Этой байке сто лет уже. Те портфели проблемки с ипотеки, набранной в 2005-2008 (после 2008 это в основном реструктуризации из валютных в гривневые, и небольшое количество займов в гривне) давным давно продали, реструктуризовали или погасили. Никаких десятков тысяч никуда не вывалят даже теоретически
hume написав:..в пределах садового это где то около 15куе метр. ..
да за такие деньги флай выкупит все цоколи в балашихе!
краще скажи, метро на Крейсера Аврори буде найближчі сім років, чи вся Республіка буде ходити на кінцеву м.Теремки?
Тю, чё не ясно? по просьбе застройщика заботливые власти Киева выроют метро, назовут, понятно "ЖК Республика" и все в шоколаде. разве что вам предложат на метро скинуться, но то копейки в вашем масштабе гига-кавалирок
Vlad442 написав:Закон сохранения людей и квартир. Есть квартиры, в них живут люди. Если этих людей выселить, они купят себе квартиру (может и свою) или начнут арендовать, заняв другую квартиру. В результате всех этих перестановок ни количество квартир, ни количество живущих в Киеве не изменится, но у банков буду развязаны руки в предоставлении ипотеки.
О, наконец то вы вспомнили, что в квартирах живут люди. В дискуссиях о ценах вы о них, почему-то, забываете. Упавшая зарплата, возросшая безработица - пофиг. Хотелки не уменьшились, значит все чин чинарем Хотя даже это неправда - вчера скринил здесь индекс Домика (в дополнение к индексу Бомбера). Даже хотелки падают, не говоря о том, что активно торгуются.
Что касается ипотеки - каким образом отмена запрета на выселение валютных заемщиков оживит нынешний рынок, живущий без валюты уже 11 лет? Никаких изменений в части процесса выселения гривневых ипотечников не происходило...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 сер, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав: да за такие деньги флай выкупит все цоколи в балашихе!
краще скажи, метро на Крейсера Аврори буде найближчі сім років, чи вся Республіка буде ходити на кінцеву м.Теремки?
Тю, чё не ясно? по просьбе застройщика заботливые власти Киева выроют метро, назовут, понятно "ЖК Республика" и все в шоколаде. разве что вам предложат на метро скинуться, но то копейки в вашем масштабе гига-кавалирок
думаю, там будова розтяшнеться на найближчих 20 років, так що хто купив зараз, ще 20 років житиме в районі маштабного будівництва із всіма витікаючими наслідками. От через 20 років, думаю там вже буде обустроєний район.
На Вєнік скільки років тягнуть метро? 5 чи 7, я не слідкую за тим напрямом. Підкажіть.
flyman написав:краще скажи, метро на Крейсера Аврори буде найближчі сім років, чи вся Республіка буде ходити на кінцеву м.Теремки? Там тільки від крайніх будинків буде 10+хв, а як забудують всю Республіку, то з дальнього кінця буде не менше 25хв пішки.
В Республика-2 лифт в подземный паркинг будет продлен прямо на станцию метро.