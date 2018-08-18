RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5052505350545055>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 166
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
6
приблизно не зміняться
17%
28
знизяться в межах 10%
27%
44
знизяться на 10-25%
31%
51
знизяться на 25%-50%
12%
20
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 166
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:04

Закон сохранения людей и квартир.
Есть квартиры, в них живут люди. Если этих людей выселить, они купят себе квартиру (может и свою) или начнут арендовать, заняв другую квартиру.
В результате всех этих перестановок ни количество квартир, ни количество живущих в Киеве не изменится, но у банков буду развязаны руки в предоставлении ипотеки.
Vlad442
 
Повідомлень: 7048
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:04

  hxbbgaf написав:
  adeges написав:да, дома под киевом в среднем серьезно подорожали. и продается то, что не могли продать 10+ лет, огромной площади (500+), что год назад не продавалось по 200 долларов метр

И у людей есть деньги это все покупать и содержать? Чего же они тогда раньше телились?

С тех пор как ты стартанул ветку всё менялось, люди покупали, продавали, зарабатывали, теряли, снова зарабатывали, выкупили миллионы построенных метров кржн и только ты ноешь, что ни у кого нет денег.

Ты как бог мак. Времена меняются, а биг мак остаётся (только меньше стал)
hume
 
Повідомлень: 6657
З нами з: 27.12.12
Подякував: 668 раз.
Подякували: 1070 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  xio13 написав:Кстате по 100 гектар можно будеь купить на физика через год, это интереснее беспонтового бетона.

Может быть, а может не быть.
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/07/6/662629/
На рынке земли вполне может надуться со временем пузырь и те, кто вскочил первым заработают. Или пролетят. Квартира для большинства более привычный инструмент. Ее можно пощупать, документы на нее более защищены, чем на землю, ее можно самостоятельно сдать в аренду, а не за сколько дают фермеру. Доходность от сдачи земли ниже.
Vlad442
 
Повідомлень: 7048
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1273 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:11

  hume написав:..в пределах садового это где то около 15куе метр. ..
да за такие деньги флай выкупит все цоколи в балашихе!
sequence
 
Повідомлень: 3891
З нами з: 29.12.15
Подякував: 608 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:15

  sequence написав:
  hume написав:..в пределах садового это где то около 15куе метр. ..
да за такие деньги флай выкупит все цоколи в балашихе!

краще скажи, метро на Крейсера Аврори буде найближчі сім років, чи вся Республіка буде ходити на кінцеву м.Теремки? Там тільки від крайніх будинків буде 10+хв, а як забудують всю Республіку, то з дальнього кінця буде не менше 25хв пішки.
Зображення
Востаннє редагувалось flyman в Вів 18 сер, 2020 10:26, всього редагувалось 1 раз.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21084
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

xio13 написав:
  airmax78 написав:МВФ працює: https://news.finance.ua/ru/news/-/47664 ... nie-dolgov
Я надеялся, что эта хрень не пройдет. По-моему даже тут писал.


Если продвинут возможность выселения должников из квартир. То рынок недвижки обвалится. Так как банки вывалят на рынок десятки тысяч кредитных квартир по тому же киеву, набраных в 2005-2010 годах..

Как не новость, так дупы растишек будут гореть.

Кстате по 100 гектар можно будеь купить на физика через год, это интереснее беспонтового бетона.


Этой байке сто лет уже. Те портфели проблемки с ипотеки, набранной в 2005-2008 (после 2008 это в основном реструктуризации из валютных в гривневые, и небольшое количество займов в гривне) давным давно продали, реструктуризовали или погасили. Никаких десятков тысяч никуда не вывалят даже теоретически
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 27757
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1173 раз.
Подякували: 6637 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:19

  flyman написав:
  sequence написав:
  hume написав:..в пределах садового это где то около 15куе метр. ..
да за такие деньги флай выкупит все цоколи в балашихе!

краще скажи, метро на Крейсера Аврори буде найближчі сім років, чи вся Республіка буде ходити на кінцеву м.Теремки?

Тю, чё не ясно? по просьбе застройщика заботливые власти Киева выроют метро, назовут, понятно "ЖК Республика" и все в шоколаде.
разве что вам предложат на метро скинуться, но то копейки в вашем масштабе гига-кавалирок
sequence
 
Повідомлень: 3891
З нами з: 29.12.15
Подякував: 608 раз.
Подякували: 973 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:31

  Vlad442 написав:Закон сохранения людей и квартир.
Есть квартиры, в них живут люди. Если этих людей выселить, они купят себе квартиру (может и свою) или начнут арендовать, заняв другую квартиру.
В результате всех этих перестановок ни количество квартир, ни количество живущих в Киеве не изменится, но у банков буду развязаны руки в предоставлении ипотеки.


О, наконец то вы вспомнили, что в квартирах живут люди. В дискуссиях о ценах вы о них, почему-то, забываете. Упавшая зарплата, возросшая безработица - пофиг. Хотелки не уменьшились, значит все чин чинарем :oops: Хотя даже это неправда - вчера скринил здесь индекс Домика (в дополнение к индексу Бомбера). Даже хотелки падают, не говоря о том, что активно торгуются.

Что касается ипотеки - каким образом отмена запрета на выселение валютных заемщиков оживит нынешний рынок, живущий без валюты уже 11 лет? :shock: Никаких изменений в части процесса выселения гривневых ипотечников не происходило...
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 18 сер, 2020 10:33, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7125
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1248 раз.
Подякували: 2856 раз.
 
Профіль
6
5
3
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:32

  sequence написав:
  flyman написав:
  sequence написав: да за такие деньги флай выкупит все цоколи в балашихе!

краще скажи, метро на Крейсера Аврори буде найближчі сім років, чи вся Республіка буде ходити на кінцеву м.Теремки?

Тю, чё не ясно? по просьбе застройщика заботливые власти Киева выроют метро, назовут, понятно "ЖК Республика" и все в шоколаде.
разве что вам предложат на метро скинуться, но то копейки в вашем масштабе гига-кавалирок

думаю, там будова розтяшнеться на найближчих 20 років, так що хто купив зараз, ще 20 років житиме в районі маштабного будівництва із всіма витікаючими наслідками.
От через 20 років, думаю там вже буде обустроєний район.

На Вєнік скільки років тягнуть метро? 5 чи 7, я не слідкую за тим напрямом. Підкажіть.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21084
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1151 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 18 сер, 2020 10:42

  flyman написав:краще скажи, метро на Крейсера Аврори буде найближчі сім років, чи вся Республіка буде ходити на кінцеву м.Теремки? Там тільки від крайніх будинків буде 10+хв, а як забудують всю Республіку, то з дальнього кінця буде не менше 25хв пішки.

В Республика-2 лифт в подземный паркинг будет продлен прямо на станцию метро.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1598
З нами з: 26.02.18
Подякував: 481 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5052505350545055>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, xio13 і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1902, 1903, 1904
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19035 3138704
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 сер, 2020 00:08
antonivs3
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
471 202114
Переглянути останнє повідомлення
Вів 04 сер, 2020 20:05
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 15104
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20105)
18.08.2020 11:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.